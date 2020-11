Nicht nur bei "Ninja Warrior Germany" ein Gespann: Jan Koeppen und Laura Wontorra quizzen gemeinsam bei "Die Hitwisser". (TVNOW)

Launige Gespräche rund um das Thema Musik sind beliebt. Schließlich erzählt jeder gerne davon, welche Platte er - natürlich vor allen anderen - in der Sammlung hatte. Oder welches einzigartig tolle Konzert er bereits erleben durfte. Diese Form der Unterhaltung macht VOX sich nun zunutze. Für eine Quizsendung! Bei „Die Hitwisser“ treten vier prominente Rateteams gegeneinander an, um über verschiedene Musikfragen zu rätseln. Bei der als „Pilot“ angekündigten Premiere des neuen Formats sind das Tim Mälzer und Sänger Sasha, Verona Pooth gemeinsam mit Sohn San Diego, die „Ninja Warrior Germany“-Moderatorenkollegen Jan Köppen und Laura Wontorra sowie das Musiker-Ehepaar Stefanie Hertel & Lanny Lanner.

Das mehr als dreistündige Format verzichtet bewusst auf kühlere Studio-Atmosphäre. Vielmehr quizzen die Teams bei insgesamt 25 Frage- und Bonusspielen jeweils in privater wie heimeliger Umgebung. Das soll dazu anregen, in Erinnerungen zu schwelgen. Womöglich verraten sie dann auch, welche peinliche erste Single, sie sich als Teenager einst zugelegt hatten. Oder ob sie bei einem Take-That-Konzert in Ohnmacht fielen.