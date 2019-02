In der Dokumentation "Surviving R. Kelly" (A&E zeigt die sechs Teile ab Samstag, 18. Mai, bis Montag, 20. Mai, jeweils ab 20.15 Uhr) melden sich mehrere Frauen zu Wort, unter anderem R. Kellys Ex-Frau Andrea Kelly und seiner Ex-Freundin Kitti Jones. (PR/A&E/Getty/Williams)

Seit Freitag befindet sich R. Kelly im Gefängnis, und dort scheint er auch vorerst verbleiben zu müssen. Zwar legte ein Chicagoer Richter für die Freilassung des Musikers eine Kaution von einer Million Dollar fest, doch die kann Kelly offenbar nicht stemmen. Dem R'n'B-Star, dem sexueller Missbrauch von Minderjährigen zur Last gelegt wird, scheint überraschenderweise das nötige Kleingeld zu fehlen.

Der Sänger müsste für den Anfang sogar nur zehn Prozent der Kaution, also 100.000 Dollar, als Sicherheit hinterlegen, doch selbst diese Summe scheint er nicht zur Verfügung zu haben. „Er hat derzeit wirklich kein Geld“, bestätigte sein Anwalt Steve Greenberg laut Medienberichten.

R. Kelly wird sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. (Kevin Winter / ImageDirect / Getty)

Würde der Musiker aus dem Gefängnis entlassen werden, dürfte er sich Minderjährigen nicht nähern und müsste aufgrund der Fluchtgefahr seinen Pass abgeben. „Anders als es sein Song ausdrückt, mag es Mr. Kelly gar nicht zu fliegen“, spielt sein Anwalt auf den Welthit seines Mandanten, „I Believe I Can Fly“, an.