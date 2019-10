Um Ubisofts Rabbids beim Aufräumen ihres Chaos-Labors zu helfen, erteilt ihnen der Spieler in "Rabbids Coding" Programmiersprachen-ähnliche Befehle. (Ubisoft)

Ob es nun darum geht, ein Spiel zu erschaffen, Industrie-Roboter zu steuern oder die eigene Buchhaltung zu optimieren: Programmierung wird immer wichtiger - darum sollten gerade Kinder so früh wie möglich an die sensible Materie herangeführt werden. Nur: Schulen und Eltern tun sich damit erfahrungsgemäß schwer.

Darum springt jetzt der französische Hersteller Ubisoft in die Lern-Bresche - oder genauer: seine beliebten Chaos-Hasen, die Rabbids. Die turnen nämlich noch diesen Monat durch ihren ersten waschechten Edutainment-Auftritt: Dabei spannen sie den Spieler kurzerhand dafür ein, ihnen hinterher zu räumen - und zwar mithilfe einfacher, zusammen klickbarer Bildschirm-Befehle. Die sorgen dann idealerweise dafür, dass die Randale-Rammler ihr Chaos beseitigen - die richtige Motivation natürlich vorausgesetzt.

„Rabbids Coding“ ist ab dem 8. Oktober kostenlos im Uplay-Store verfügbar.