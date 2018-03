Thom Yorke geht auf Europa-Tour. In Deutschland macht er dabei ebenfalls für eine Show Station. (Matt Cardy / Getty Images)

Bevor Radiohead wieder in Deutschland auftreten, dauert es wohl noch eine Weile: Mit ihrem aktuellen Album „A Moon Shaped Pool“ tourt die britische Band in diesem Jahr lediglich durch den amerikanischen Kontinent. Frontmann Thom Yorke hat nun allerdings einige Solokonzerte in Europa angekündigt; dabei wird er am 1. Juni auch in Berlin Station machen.

Auf seiner Tour, so Yorke via Facebook, werde er Songs von seinen Soloalben spielen. Begleitet wird der 49-Jährige von Visual Artist Tarik Barri sowie von Nigel Godrich, dem langjährigen Radiohead-Produzenten und Mitglied von Yorks 2009 gegründeter Supergroup Atoms for Peace. Zuletzt hatte York im Dezember 2017 bei einem Auftritt in den USA mehrere neue Songs live vorgestellt. Außerdem verkündete der Sänger unlängst, am Soundtrack zur Neuverfilmung des italienischen Horror-Klassikers „Suspiria“ zu arbeiten.

Thom Yorkes Band Radiohead bricht im Juli zu einer Nordamerika-Tour auf, zuvor spielt die Band bereits im Süden des Kontinents. (Jim Dyson/Getty Images)

Der Vorverkauf für Yorkes Europa-Tournee soll am kommenden Freitag starten.