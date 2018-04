Fahrradfahrer überholt Polizei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Radler rast mit Rasenmähermotor über die Straßen

Nicht ganz so legal war die Weiterentwicklung des Fahrrads, mit dem ein Mann in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war. Er montierte einen Rasenmähermotor an sein Damenrad und jagte über die Straßen.