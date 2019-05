"Lovestory" ist das neunte Platte von Fettes Brot, ein Konzeptalbum zum 25-jährigen Bestehen. (Groove Attack)

Fettes Brot nehmen sich selbst nicht allzu ernst. Zwar findet sich in der langen Diskografie des Trios durchaus der eine oder andere Fingerzeig in Richtung Unrecht und Verfehlung. Dokter Renz, König Boris und Björn Beton stammen jedoch aus einer Zeit, in der noch „gehippt und gehoppt“ wurde, wo Palmen noch nicht aus Plastik waren und (deutsche) Rapper weder von Platin noch von Gucci oder vorzeitiger Haftentlassung träumten. So wundert es auch nicht, dass die erste Buchveröffentlichung der Brote, „Was wollen wissen: Radschläge aus der Wortspielhölle“ (erhältlich seit Februar 2019), ziemlich viel Unsinn beinhaltet. Es sind Quatschantworten auf Quatschfragen. Eine Kostprobe: „Wie kratzen sich Kängurus am Rücken?“ - „Sie kratzen sich mit ihrem Schuhanzieher.“

Wieder etwas bedeutsamer klingt zunächst das Vorhaben bei der neuen Platte „Lovestory“: Es soll darauf um die Liebe gehen. Von der Liebe zu sich selbst bis zu der zur heißen Mutti ist dann aber auch alles dabei. Tiere rammeln fröhlich drauf los, und die Ex „driftet nach rechts“. Zum Glück steht der Heimroboter als Ersatz bereit. Gefühle der Zuneigungen gibt es gewiss viele sowie äußerst unterschiedliche. Der Anspruch eines solchen Konzeptalbums sollte aber trotzdem nicht sein, elf völlig neue Ansätze und Blickwinkel auszumachen. Wahrhaftigkeit gewinnt bei diesem Themenspektrum für gewöhnlich, und auch ein bildhafter Kniff kann zum Ziel führen.

Fettes Brot mit kandiertem Apfel: König Boris (links), Björn Beton (Mitte) und Doktor Renz gelten längst als deutsche HipHop-Legenden. (Jens Herrndorf)

Stolpern in die Konzeptlosigkeit

Neu ist allerdings wenig bei dieser „Lovestory“, und kniffig bis wahrhaftig wird's nur selten. Zum Beispiel bei „Wetterfrau“. Das Stück ist nicht etwa der hübschen Meteorologin im TV gewidmet, vielmehr wird soulig-süß der Geliebten gehuldigt, weil sie Wolken zur Seite schiebt und ihr sonniges Gemüt als Regenschirm dient. „Zwei Freunde und Du“ ist eine Hommage an die ewigen Homies aus dem Kaff, die da sind, wenn es Zeit totzuschlagen und Partys zu crashen gilt, aber auch wenn die Freundin fort ist. „Ihr hasst dieselben Idioten, liebt dieselbe Musik“ - echte Bromance. Und da wären noch „Opa + Opa“, die im Alter endlich darüber lachen können, „was früher alles los war“. Verbote, Hass, Vorurteile, Schikane. Heute können sie sich „streiten und küssen“, wie es ihnen beliebt.

Wenn direkt nach der Gay-Pride-Hymne das „Girl“ fröhlich in die „Klap-Klap-Klapse“ gefahren wird, dürften allerdings nicht nur Political-Correctness-Miesepeter- und -peterinnen die Stirn in Falten legen. Sofern sie der Fettes-Brot-„Lovestory“ denn überhaupt bis dahin folgen und vorher nicht bei Zeilen wie „Ich fühlte mich wie auf Drogen, du hast zu Hause gelogen“ („Denxu“) abschalten. Oder bei dem Song-langen Frau/Möbelhaus-Vergleich in „iKEA“. Oder bei all den anderen lustig gemeinten „Radschlägen aus der Wortspielhölle“, die keine Quatschfragen, sondern durchaus echte aufwerfen. Zum Beispiel, ob Fettes Brot nach 25 Jahren „hippen und hoppen“ und zuletzt schon immer schwächer werdenden Alben nicht ein Konzeptalbum, sondern vielleicht eher ein neues Konzept nötig gehabt hätten.