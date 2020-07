Die drei von der Denkstelle: Dirk Steffens (links), Harald Lesch (zweiter von links) und Moderator Johannes B. Kerner präsentieren "Die große 'Terra X'-Show". (ZDF/Sascha Baumann)

„Terra X“ goes Rätselshow: Abermals nimmt ZDF-Allzweckmoderator Johannes B. Kerner die Fans der beliebten Vorabend-Wissensreihe auf eine abendfüllende Reise mit - diesmal unter dem Motto: „Rätsel der Welt“. Drehte sich in der ersten Sendung im vergangenen Herbst noch alles um Wissensschätze in Museen und Co., werden nun geheimnisvolle Orte rund um die Erde zum Thema.

Zwei Rateteams stehen sich gegenüber, um in Wissensduellen und Spielen gegeneinander anzutreten. Wieder mit dabei sind die „Terra X“-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens, bei denen die informativen wie unterhaltsamen Erklärungen zu den weltumspannenden Fragen gut aufgehoben sind. Weitere Promis wie ChrisTine Urspruch, Uli Kunz, Bettina Zimmermann und Michael Kessler stellen in kleinen Filmen die unterschiedlichen Themenkomplexe vor. Doch nicht nur das: Die Rate- und Wissensshow gilt einem guten Zweck: Die 20.000 Euro, die das Siegerteam gewinnt, werden gespendet.