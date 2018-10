Klare Favoritin: Für ihre Rolle in Bradley Coopers Musikfilm "A Star is Born" könnte Lady Gaga für einen Oscar nominiert werden - außerdem für die Songs, die sie zu dem Film beigesteuert hat. (2018 Warner Bros. Ent. Inc. / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.)

Lady Gaga sollte sich schon einmal Worte für ihre Dankesrede bei der nächsten Oscar-Verleihung überlegen. Denn die Sängerin hat beste Chancen, am 24. Februar 2019 mit mindestens einem der begehrten Goldjungen nach Hause zu gehen.

Drei Songs der 32-Jährigen, die sie für den Soundtrack des Films „A Star Is Born“ eingesungen hat, wurden jetzt vom Filmstudio Warner Bros. als mögliche Oscar-Kandidaten ausgewählt. In dem Drama von Regisseur Bradley Cooper spielt Gaga eine schüchterne Sängerin, die von einem Country-Musiker (gespielt von Cooper) zum Star gemacht wird.

Ally (Lady Gaga) steigt rasch zum Superstar auf, während der Stern des trunksüchtigen Jackson (Bradley Cooper) sinkt. (2018 Warner Bros. Ent. Inc. / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.)

Von Warner nominiert wurden die Songs „Shallow“, „Always Remember Us This Way“ sowie die Schlussballade „I'll Never Love Again“, die alle von Lady Gaga mit komponiert wurden. Welcher der Songs von der Oscar-verleihenden Academy auf die fünf Titel umfassende Shortlist gesetzt wird, entscheidet sich Anfang kommenden Jahres - möglich sind maximal zwei Titel aus demselben Film.

Lady Gaga könnte zusätzlich zum Soundtrack als Beste Schauspielerin nominiert werden. Ihr Kollege Bradley Cooper kann sich Hoffnung machen, eine Nominierung in den Kategorien Regie, Drehbuch und Hauptdarsteller zu erhalten.