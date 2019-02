Das Schalker Urgestein: Rudi Assauer (2009 in Düsseldorf) war ein charismatischer und erfolgreicher Vereinsmanager. Am 6. Februar verstarb er im Alter von 74 Jahren. (Florian Seefried/Getty Images)

Arena-Abschied von Rudi Assauer: Nachdem der die Fußballlegende am 6. Februar im Alter von 74 Jahren verstarb, steht nun der Termin für die Trauerfeier fest. Und die wird sogar in die Veltins-Arena übertragen, wie die „WAZ“ berichtete.

Am Freitag, 15. Februar, wird in der St. Urbanus Kirche in Gelsenkirchen-Buer die Trauerfeier für Rudi Assauer stattfinden. Dort haben allerdings nur etwa 1.000 Leute Platz, weshalb der Gottesdienst auch in die Arena übertragen wird. In einem Schreiben der Verantwortlichen des FC Schalke 04 heißt es auf der Webseite des Vereins, man lade die Gäste nach der Trauerfeier „zu Pils und Bratwurst in die Veltins-Arena“ ein, „wo Sie und der deutsche Fußball sich gemeinsam an Rudi erinnern können, und das in einem Rahmen, der ihm gefallen hätte“.

Die Zigarre gehört immer dazu: Rudi Assauer auf eine Galaveranstaltung, 2009 in Düsseldorf. Nun wollen sich viele Fans von dem ehemaligen Fußballer und Manager verabschieden. (Florian Seefried/Getty Images)

Die drei Clubs, mit denen Assauer große Erfolge feierte, Borussia Dortmund, Werder Bremen und FC Schalke 04, würden sich dann von der Fußball-Legende verabschieden, heißt es in dem offiziellen Statement weiter.