Ab Sonntag, 17. März, röhren die Motoren, und es geht wieder heiß her in der Elite des Rennsports: Mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne startet die Formel-1-Saison. Nach einjähriger Pause gibt es die Rennen nun auch wieder bei Sky zu sehen. Heute gab der Pay-TV-Anbieter bekannt, dass mit Ralf Schumacher zukünftig ein Ex-Fahrer (180 Starts, sechs Siege) als Experte bei den Übertragungen mit dabei sein wird. Der 43-jährige Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher folgt auf den langjährigen Experten Marc Surer und wird beim Großteil der Rennen an der Seite von Sascha Roos als Co-Kommentator mit dabei sein.

Neben dem prominenten neuen Experten will sich Sky auch mit dem Super-Feed „Race Control“ gegenüber der Konkurrenz von RTL profilieren. Dabei ergänzen Bilder von On-Board-Kameras der Fahrercockpits und aus der Boxengasse das Rennsignal und die Timing-Page mit den wichtigsten Daten zum Rennen. Nachdem die Zielflagge geschwenkt wurde, können Sky-Zuschauer via Sky Q zudem erstmals die Renn-Highlights abrufen. Insgesamt berichtet Sky an jedem Wochenende mehr als neun Stunden live - vom Qualifying bis zum Rennen.

Ralf Schumacher folgt auf den langjährigen Experten Marc Surer und wird beim Großteil der Rennen an der Seite von Sascha Roos als Co-Kommentator mit dabei sein. (Sean Gallup/Getty Images)

Zuletzt hatte Sky bei der Übertragung der Formel 1 eine Pause eingelegt. Nun tritt der Pay-TV-Anbieter wieder in Konkurrenz zu RTL und sicherte sich auch bereits die Rechte an der Saison 2020. Sky-Geschäftsführer im Bereich Legal, Regulatory und Distributions, Dr. Holger Enßlin, begründete die Rückkehr so: „Damit hören wir auf die Wünsche zahlreicher unserer Kunden, die die Art, wie wir die Formel 1 zeigen, im vergangenen Jahr vermisst haben.“