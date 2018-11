Eine neue Chance, Rammstein live zu sehen? Die nächste Tour der Metalband könnte länger dauern und mehr Termine umfassen als zunächst angenommen. (Guido Karp / Universal)

Zusammengebrochene Server, gestoppte Fanclub-Ticketvergabe, alle regulär zu erwerbenden Billets nach wenigen Minuten weg: Der Karten-Vorverkauf zur 2019 anstehenden Rammstein-Tour sorgte bei vielen Fans für Ärger und Enttäuschung. Was sie aufmuntern könnte: In einem Interview mit „United Rock Nation Radio“ verriet Gitarrist Richard Kruspe, dass die Band insgesamt „drei Jahre lang auf Tour“ sein werde. Ob im Rahmen der XXL-Konzertreise auch weitere Auftritte in Deutschland geplant sind, blieb dabei allerdings offen.

Dafür lieferte Kruspe, der mit seiner Nebenband Emigrate am 30. November das Album „A Million Degrees“ veröffentlicht, weitere Infos zum neuen Rammstein-Album. Im Dezember werde er nach Los Angeles reisen, um die noch unbetitelte Platte zu mixen. Zum Sound erklärte er: „Musikalisch ist es, glaube ich, reicher an Harmonien und Melodien. Das war auch etwas, was ich versucht habe, zu erreichen.“ Bei der Wahrnehmung von Rammstein stehe oft „diese große Last der Show und des Feuers“ im Vordergrund. „Niemand redet so wirklich über die Musik, was für mich als Musiker einem Schlag ins Gesicht gleicht. Mir ging es darum, dass wir uns musikalisch steigern.“