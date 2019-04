Zweimal Paris, zweimal 17.000 Rammstein-Fans, zweimal der ganz normale Wahnsinn: 3sat zeigt am 1. Mai unter anderem "Rammstein: Paris". (Rammstein GbR)

Kaum eine Band liefert spektakulärere Shows als Rammstein. Als legendär gelten insbesondere die Auftritte vor sieben Jahren in Paris, die in einer grandiosen Konzert-Doku verewigt wurden. Bevor die Hardrocker in diesem Jahr ab Ende Mai auf ihre lang ersehnte Stadiontournee gehen, weckt 3sat mit dem hochgelobten Konzertmitschnitt „Rammstein: Paris“ noch einmal die Vorfreude. Zu später Stunde, um 00.45 Uhr, zeigt der Sender am Mittwoch, 1. Mai, die famose Konzert-Doku - eingebettet in einen Feiertag, der im Rahmen des Formats „Pop around the Clock“ mal wieder ausschließlich der Live-Musik gewidmet ist.

24 Stunden lang zeigt 3sat am Tag der Arbeit einige der bemerkenswertesten Konzert-Filme aller Zeiten. Neben dem Pariser Rammstein-Auftritt etwa auch Klassiker wie Bruce Springsteens „Thrill Hill Vault - The River Tour“ von 19810 (13.50 Uhr), Tina Turners Rio-Show aus dem Jahr 1988 (14.35 Uhr) und Queens „Rock Montreal“ von 1981 (15.20 Uhr). Ebenso ausgestrahlt wird als Highlight um 20.15 Uhr Coldplays denkwürdige Show im Allianz Parque in São Paulo, mit der die Briten nach 122 Konzerten auf ihrer Tour 2017 96.000 Menschen begeisterten. Später am Abend folgt unter anderem Herbert Grönemeyers Berliner 2018er-Konzert zum aktuellen Album „Tumult“ (22.30 Uhr). Auf alle Nachtschwärmer und Metal-Fans wartet um 2.20 Uhr noch ein besonderes Schmankerl: Metallica mit ihrer gefeierten Live-Show im antiken Amphitheater im französischen Nimes vor zehn Jahren.