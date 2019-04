Rammstein kehren im Mai mit einem neuen Album zurück. Mit kurzen Soundschnipseln stimmten sie ihre Fans schon einmal ein. (Jes Larsen)

Rammstein wissen, wie das Social-Media-Game läuft: Auf ihrer Facbook-Seite posteten die Hardrocker mit den Worten „First sounds! So höre ich, was ich nicht seh“ nun den Link zu einem YouTube-Video, in dem drei etwa 20-sekündige neue Riffs vom kommenden Album zu hören sind. Betitelt sind die Tonspuren mit „Deutschland“, „Radio“ und „Zeig dich“ - offenbar Schnipsel aus drei neuen Songs, und die Fans drehen erwartungsgemäß durch.

Wobei sie sich eigentlich eher quälen: „Das is' wie in die Dusche gehen, aber das Wasser nicht anzumachen“, beschwert sich ein Fan; ein anderer richtet „Grüße an euer Marketing“ aus und weiß: „Ich muss leiden bis Mai“. Dann nämlich, genauer am 17. Mai, erscheint das bislang unbetitelte neue Album der Rockgiganten. Ein User auf Facebook weiß es korrekt zusammenzufassen: „Rammstein weiß schon, wie es ihre Fans horny macht und zum Sabbern bringt.“