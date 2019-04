Die Rockband Rammstein veröffentlichte das Musikvideo zu der neuen Single "Radio" an den Hauswänden von Berlin, Hamburg und Köln. Ihr neues Album erscheint am 17. Mai - zehn Jahre nach ihrem letzten Album "Liebe ist für alle da". (Jes Larsen)

Rammstein hat sich für die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Radio“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie projizierten das schwarz-weiße Musikvideo an Hauswände in Berlin, Hamburg und Köln - nebst lautem Abspielen des Songs aus Lautsprechern und zeitgleich auf verschiedenen Radiosendern.

Zahlreiche Menschen versammelten sich an den angegebenen Spots, um das neue Video zu sehen. Der Song dröhnte aus den Boxen, während das Video auf den Wänden ablief. Es beschreibt die Situation zu DDR-Zeiten,in denen das Hören von West-Radio nicht erlaubt war. Das Radio war eine Besonderheit, und die Bewohner nutzten es, um aus dem Alltag zu entfliehen. Im Video marschieren Soldaten die Straßen entlang, Arbeiterinnen stehen am Fließband, und auch die Kleidung erinnert stark an frühere Zeiten. „Wir durften nicht dazugehören, nichts sehen, reden oder hören“, singt Till Lindemann.

Am 17. Mai erscheint das neue Album von Rammstein - zehn Jahre nach dem letzten Album „Liebe ist für alle da“. Mit ihrer ersten Single „Deutschland“ sorgte die Band um Frontsänger Till Lindemann bereits für Wirbel. In dieser Zeitreise durch die Geschichte hatten die Musiker unter anderem eine KZ-Szene nachgestellt und mit ihr in einem Teaser für die Veröffentlichung des Songs Werbung gemacht.