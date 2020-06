Knietief im Dreck: Auf der Suche nach Fremdkörpern wird Marco P. zum "Müllbergsteiger". Bei seinem Job in einer Sortieranlage ist er einer erheblichen Infktionsgefahr ausgesetzt. (ZDF / Janis Schönfeld)

In den Wirren der Corona-Krise sitzen viele der Büromenschen im Homeoffice. Dort ist dann jeder angeblich sicher vor einer Ansteckung etwa durch Kollegen und begibt sich auch nicht in Gefahr, beispielsweise bei der Anfahrt zum Arbeitsplatz im öffentlichen Nahverkehr. Für die vielen Mitarbeiter in den sogenannten „systemrelevanten“ Berufen sieht die Sache natürlich anders aus. Sie kämpfen an der vordersten Virus-Front: in Krankenhäusern, in den Supermärkten, bei der Polizei, der Feuerwehr. Und auch bei der Müllabfuhr.

Mit dem Film „Müllhelden im Einsatz“ zeigt Janis Schönfeld, wie sich die Arbeit der Müllwerker gerade im Schatten von Corona geändert hat. Dabei gehen gerade die Arbeiter in ihren knallorangen Jacken und Hosen erhebliche Risiken ein. Die „normalen“ Müllfahrer beispielsweise sind bei ihrer schweißtreibenden Arbeit und mit schmutzigen Handschuhen einer sehr hohen Infektionsgefahr ausgesetzt. Denn: Masken lassen sich für sie nur schwer handhaben. Viele Müllwerker lehnen sie deshalb ab.

In eine Sortieranlage in Gernsheim kommen täglich dutzende Lkw-Ladungen mit Verpackungsmüll. (ZDF / Janis Schönfeld)

Autor Schönfeld geht mit den Leuten von der Müllabfuhr ran an den Abfall. Trotz eines Knochenjobs etwa in einer Sortieranlage für Leichtverpackungen in Gernsheim, erklären die Mitarbeiter, dass die Wertschätzung in der Bevölkerung für eine ungeliebte Arbeit im Dreck gestiegen sei.