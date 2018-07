Das Kollektiv "Bunt wie Musik" darf als die wohl außergewöhnlichste Rap-Crew des Landes gelten. (Urban Tree Music)

In Zeiten, da manche Teile der hiesigen Rap-Kultur oftmals zu Recht ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, kommt der Song „Überall Rapper“ genau richtig: Das sehenswerte Musikvideo vereint als „humorvolle Hommage an die deutsche HipHop Szene“ unterschiedlichste Protagonisten und ihre Freude an der Rap-Musik. „Bushido? Kenn ick nich“, heißt es darin etwa vor hübsch minimalistischem Trap-Beat.

Nach dem Motto „gelebte Inklusion“ steht der 23-jährige Emre im Mittelpunkt, der im Pastor-Braune-Hauses in Berlin lebt, einer Einrichtung für Erwachsene mit Behinderung. Mit seiner besonderen Art, sich auszudrücken, schuf er den Songtext. Zwei Schüler des Berliner Sophie-Scholl-Gymnasiums kreierten den Beat, während die Senioren Heidemarie, Klaus und Horst vom Spätleseschor aus Heiligensee den Refrain performten. Gefeatured wird das Stück von Chabezo.

Rapper Bushidos Name wird zum Songtext. (Clemens Bilan/Getty Images)

Geschaffen wurden der Song und das Video im Rahmen des Musik-Projekts „Bunt wie Musik“, bei dem sich insgesamt 80 Protagonisten zu einem Künstlerkollektiv vereinten. Drei kleinere Gruppen daraus mutierten zu einer Big Band. Erarbeitet wurden neben dem Video auch weitere Songs für ein Album sowie eine Bühnenshow.