Kool Savas - KKS

Kool Savas war einmal Vorreiter. Damals, als der Berliner einen Gegenentwurf zum hiesigen HipHop-Kanon bot. Anstelle des unbeschwerten Comedy-Raps in Deutschland Ende der 90-er setze er auf Konfrontation: mit Battle-Raps, die auch gerne mal unter der Gürtellinie landeten. Es waren provokante Titel wie „LMS“ (Abkürzung für „Lutsch' meinen Schwanz“) oder etwa eine Selbstkrönung auf „King Of Rap“, die Savas schnell zur einer der umstrittensten, aber auch einflussreichsten Figuren des deutschen HipHop machten. Denn Kool Savas war technisch brillant, angriffslustig und noch dazu etwas, das für die HipHop-Szene bis heute bedeutungsvoll ist: integer.

Schon sein Vorname, der im Türkischen so viel wie „Krieg“ bedeutet, suggeriert: Savas Yuderin ist ein Kämpfer. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, der wegen politischer Aktivitäten inhaftiert war und nach Deutschland floh, lernte er früh, was Angriff und Verteidigung ist. Die neue LP „KKS“ (kurz für „King Kool Savas“) ist beides. Vor allem aber ist diese fünfte Platte ein lupenreines Battle-Rap-Album. Natürlich wird es wieder kommerzielle Erfolge einfahren - alle bisherigen Savas-Veröffentlichungen belegten Spitzenplätze in den deutschen Charts. Doch Savas befindet sich 2019 immer noch im, nun ja, Krieg.

Damit alle wissen, wer hier der King ist

Es sind zwölf linear produzierte HipHop-Songs, die aktuelle Sound-Entwicklungen mit klassischen Ansätzen aus dem Rap kombinieren. Der umstrittene Autotune-Effekt zum Beispiel wird nur als Persiflage auf die neue HipHop-Generation um Rin und Bausa eingesetzt. Es sind, so profan es sich auch liest, herkömmlichen Rap-Songs, die sich hauptsächlich gegen Neider und schlechte Rapper richten. Den kreativen Rahmen des Genres will Savas hier nicht ausweiten, es geht um die Essenz.

Druckvolle Silben-Mosaike wechseln sich ab mit beeindruckenden „Doubletime“-Passagen (das heißt, dass in doppelter Taktgeschwindigkeit gerappt wird). Das konnte Savas schon vor vier Jahren bei seiner letzten LP „Märtyrer“ wie kein anderer. Zeilen wie „Nicht zu glauben, aber ich hab' meine Träume verwirklicht / Aus dem Kreuzberger Viertel, wo sie wissen wollen: Deutsch oder Türkisch?“ belegen zudem, wie wichtig Savas' Status für ihn und seine Fans ist: Savas ist ihr King. Aber immer noch integer. Das belegt auch die Tatsache, dass „KKS“ zu keinem Zeitpunkt massentauglich klingen will.

Raps und Beats, keine Effekte

Trotzdem kann Savas die Erfahrungen aus seinen Pop-Ausflügen, zuletzt mit Rae Garvey („Is It Love?“), hier ruhigen Gewissens einfließen lassen. Breitbildliche Pathos-Beats mit epochalen Klaviernoten bestimmen das Sounddesign. Dazu lockern immer wieder Gesangspartner im Chorus die aggressive Frontal-Performance der Lieder. Nur das mit dem Pop-Duo SDP aufgenommene Stück „Krieg und Frieden“, ein Lied für sein Kind, fällt seichter aus. Doch selbst hier rappt Savas: „Schick mich an die Front, wenn du willst, ich bin dein Soldat“. Es ist die Musik eines Kämpfers.

So präsentiert „KKS“ den selbsternannten „King“ primär in seinen Paradedisziplinen: Raps und Beats, keine Effekte. Neue Impulse gibt es hier nicht. Ein Vorreiter muss Kool Savas mit 44 Jahren und nach einer über zwei Dekaden währenden Karriere aber auch nicht mehr sein.