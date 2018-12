Callejon haben schon öfter bewiesen, dass sich Metalcore und HipHop kreativ kombinieren lassen. Auf "Hartgeld im Club" kommt es nun erneut zur Genre-Vereinigung. (Volker Schanz)

Callejon sind in der Metalwelt zu Hause und spielen HipHop-Songs nach. Vermutungen, dass hier aufgrund des Erfolgs von deutschsprachigem Rap ein großer Verkaufs-Coup gewittert wurde, greifen aber zu kurz. Callejon waren immer eine scheuklappenfreie Band. Schon auf dem 2008er-Album „Zombieactionhauptquartier“ wurden die Metal-Riffs der Düsseldorfer mit Zombiefilm-Anspielungen und Die-Ärzte-artigem Humor verbunden; für den Song „Porn From Spain“ arbeiteten Callejon mit der Rap-Combo K.I.Z. zusammen. 2013 erschien ein Cover-Album namens „Man spricht Deutsch“, das auch einige HipHop-Songs in neuen Arrangements präsentierte. Daran knüpft das neue Werk „Hartgeld im Club“ gekonnt an.

Keine Chance für die „Anti-HipHop-Allianz“

Callejon - Hartgeld im Club (Century Media Records)

Was die Songstrukturen betrifft, ist der Metalcore von Callejon eigentlich gar nicht so weit von modernem Rap entfernt: Die Screams sind rhythmisch und silbenreich, zwischendurch wird melodisch gesungen, und am Ende wird dann gerne noch ein Halftime-Part reingezimmert, der zum Chorus oder zu einem Zwischenteil des Originals passt. Trotzdem bedarf es für ein solches Projekt noch der Kunst, Neuinterpretationen mit Mehrwert zu schaffen und nicht nur Persiflagen à la „Jan Böhmermann singt Kay One als Chor-Stück“ - der Gag könnte sonst sicher kein ganzes Album tragen.

Ähnliche Projekte, wie die Compilation-Reihe „Punk Goes Pop“, waren in den 2000-ern populär, als man Genres noch eher als streng abgegrenzte Wertekonstrukte verstand und auf dem Schulhof Shirts mit der Aufschrift „Anti-HipHop-Allianz“ getragen wurden, weil die Metaller und die HipHopper sich nicht mochten. Dass es Callejon heute aber nicht um Parodie, sondern um Verbrüderung geht, zeigt schon das Album-Cover zu „Hartgeld im Club“: Darauf sind ein Mann in Kutte und Corpsepaint und ein Mann mit Sportjersey und Gesichtstattoo beim Zungenkuss zu sehen.

Mit K.I.Z. und Ice-T

Dieser Kuss verursacht beim Hören von „Hartgeld im Club“ manchmal Schmetterlinge im Bauch und manchmal eher Bauchschmerzen. Highlights sind das sehr eigenständige, rasende Riff-Monster, das aus Sidos Kopfnicker-Nummer „Schlechtes Vorbild“ wurde, sowie der Achterbahn-Track „Was du Liebe nennst“ (das Original von Bausa war der erfolgreichste deutsche Pop-Hit 2018). Dagegen arbeitet man sich etwa an Deichkinds repetitivem Electro-Rap „Arbeit nervt“ recht vergeblich ab. Am Ende stehen noch ein selbstkomponierter Titelsong, an dem die Rapperinnen Antifuchs und Pilz mitwirken - sicherlich ein Statement - sowie eine Fortsetzung von „Porn From Spain“. Darauf ist neben K.I.Z. auch der US-Musiker Ice-T zu hören, der mit seiner Band Body Count einst stilprägend für die Verbindung von HipHop und Metal war.

Wer Genre-Purist ist oder mächte, dass Musiker ihre Kunst immer „ernstnehmen“, wird „Hartgeld im Club“ nichts abgewinnen können. Fans werden aber feststellen, dass die Kombination aus Deutschrap-Songs und Callejon-Sound in der Praxis besser klingt als in der Theorie.