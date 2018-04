Drake gehört zu den erfolgreichsten Rappern der Gegenwart. In Großbritannien pulverisierte er nun einen Rekord, den die Beatles einst aufgestellt hatten. (John Phillips/Getty Images)

Rapper Drake hat diese Woche Musikgeschichte geschrieben - zumindest ein bisschen: In Großbritannien brach der Kanadier einen Rekord, den zuvor für fast fünf Jahrzehnte die Beatles gehalten hatten.

Wie „NME“ berichtet, gelang es Drake, seine Single „'Nice For What“ auf Platz eins der britischen Charts zu platzieren, und das nur wenige Wochen nachdem sein Song „God's Plan“ die Poleposition der Hitparade erreicht hatte. Beide Songs landeten damit schneller hintereinander auf Platz eins der Charts als die beiden Beatles-Veröffentlichungen „Get Back“ und „The Ballad Of John And Yoko“ aus dem Jahr 1969.

1969 landeten die Beatles-Singles "Get Back" und "The Ballad of John and Yoko"kurz hintereinander auf Platz eins der britischen Charts. Ein Rekord, der fast 50 Jahre hielt. (Apple Corps Ltd. / EMI)

Für die Beatles war die Rekordmarke seinerzeit allerdings ein Wendepunkt zum Abstieg: „The Ballad Of John And Yoko“ war der letzte Hit der Fab Four, der in Großbritannien die Spitzenposition der Charts erreichen konnte. Wenig später trennte sich die Band.