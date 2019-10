Früher war Darius Kincaid (Samuel L. Jackson, links) der größte Feind von Leibwächter Michael Bryce (Ryan Reynolds) - inzwischen ist er sein Klient. (ZDF / Jack English)

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag muss sich der diktatorische Massenmörder Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) verantworten. Aber bis auf einen Dissidenten gibt es keine Zeugen mehr und noch weniger Beweise. Die Politik verfällt auf die Idee, den inhaftierten Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) gegen Dukhovich aussagen zu lassen. Der ist dazu bereit - wenn im Gegenzug seine Frau Sonja (Salma Hayek) aus dem Knast kommt. Michael Bryce (Ryan Reynolds), ein in Ungnade gefallener Leibwächter, übernimmt den Job des Bodyguards. Doch dass er ausgerechnet seinen alten Gegner Kincaid schützen soll, passt ihm natürlich überhaupt nicht ... „Der Killer & sein Bodyguard“ (2017, nun als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen) schafft es zwar nicht in die Top Ten der besten Actionfilme aller Zeiten, aber Schwung und Sinn für haarsträubende Verkettungen sind dem Film von Patrick Hughes nicht abzusprechen. Ebenso wenig Schauspielkönnen.

Das ironische Superhelden-Spektakel „Deadpool“ (2016), das Ryan Reynolds weitgehend nach eigenen Vorstellungen hat gestalten dürfen, mag für den Hollywoodstar ein Wendepunkt in seiner Karriere gewesen sein. Der eigentlich eher soft und gutaussehend daherkommende Schauspieler hat seine Liebe zum bizarren und burlesken Knochenbruch, zur Übertreibung und zur derben Narretei entdeckt, und das mit großem Erfolg. „Der Killer& sein Bodyguard“ schließt daran an, wenngleich weniger avantgardistisch als „Deadpool“. Eine bisweilen verstörende Nähe zur Realität federn die zwei „Buddys“ in den Hauptrollen aber gut ab.

Ryan Reynolds (rechts) tritt diesmal zusammen mit Samuel L. Jackson in einer ironisch-brutalen Action-Farce auf. (ZDF / Jack English)

„Der Killer & sein Bodyguard“ ist rasant, insbesondere in den Grachten von Amsterdam, mit Kincaid am Steuer eines Motorboots, das jede Ausflugsseligkeit gnadenlos zerpflügt, und mit Bryce auf dem Motorrad, der Panzerfaustschützen in den Arm fällt. Aber das Salz in der Suppe ist die eigentümlich hektische Beweglichkeit und der kaputte Charme des neurotisch-zerknirschten Bryce, dessen Zähne nach einem missratenen Telefonat mit der Ex an der Unterlippenunterkante herum nagen, sowie die Lässigkeit und dreckige Lache von Kincaid. Nach wie vor sind es originelle und geradezu liebevoll gespielte Typen, die in Filmen über kleine handwerkliche Mängel und tonale Irritationen hinweg tragen können.

Im kommenden Jahr wird eine Fortsetzung zur Action-Komödie in den Kinos starten. Neben Reynolds, Jackson und Hayek sind diesmal unter anderem Antonio Banderas und Morgan Freeman mit von der Partie. Patrick Hughes übernimmt erneut die Regie.