Das ZDF kontert: Die Berichterstattung zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sein nicht rassistisch gewesen. (Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images)

Hatte die ZDF-Berichterstattung zur Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry tatsächlich rassistische Züge? Die Vorwürfe gegen die Live-Moderation zur „Royal Wedding“ ließen in den vergangenen Tagen nicht nach. Unter anderem die taz hatte vor allem die andauernde Erwähnung der „afroamerikanischen Herkunft“ der Braut kritisiert. Nun äußerte sich das Zweite erstmals offiziell - und wies den „Vorwurf des Rassismus“„entschieden zurück“.

Man habe die in Medien und Sozialen Netzwerken kursierenden Vorwürfe „selbstkritisch diskutiert“, hieß es in der Stellungnahme des Senders. Dass die britischen Royals sich zu einem weltoffenen Königshaus entwickelten sei jedoch „ein Thema, das sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland von großem öffentlichen Interesse ist“. Daher sei es „journalistisch angemessen“ gewesen, die Herkunft Meghan Markles zu thematisieren. Zwei Gesprächsrunden mit Experten hatten diese Frage diskutiert, eine davon sei laut ZDF von Zuschauerfragen inspiriert gewesen.

In Medien und Sozialen Netzwerken war die andauernde Erwähnung der "afroamerikanischen Herkunft" Markles kritisiert worden. (Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images)

„Einige Formulierungen der Sendung“ habe man dennoch intern selbstkritisch diskutiert, heißt es weiter. Ein Sprecher sagte, es sei „wünschenswert gewesen, einer Repräsentantin oder einem Repräsentanten der schwarzen Community in Großbritannien in der Sendung noch mehr Raum zu geben.“ So habe etwa die Autorin und Kolumnistin Afua Hirsch aus Termingründen nur „in einem Gespräch an einem Außen-Set die Bedeutung der afroamerikanischen Wurzeln von Meghan Markle für die britische Gesellschaft“ einordnen können. Dass Hirsch nur als „Tochter einer ghanaischen Mutter“ eingeführt wurde, hatte ebenfalls zu Kritik im Netz geführt.