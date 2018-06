Auch zwei Tiger sind offenbar aus ihrem Gehege im Zoo entkommen. (dpa)

Aus einem Zoo in Lünebach in der Eifel (Rheinland-Pfalz) sind mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Gesucht werde derzeit nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag.

Ein Bär sei bereits erschossen worden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Zunächst war auch von Pumas die Rede gewesen. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Ursache für den Ausbruch soll ein Unwetter gewesen sein. Ein Fluss sei über die Ufer getreten und habe die Zäune der Gehege unterspült. Es sei unklar, ob die Tiere noch auf dem Zoogelände seien, berichtet der SWR. (ech/dpa)