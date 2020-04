Schwarzer Rauch steigt über Berlin-Mitte auf. (imago images / Reiner ZEnsen)

Bei einem Brand auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin ist ein Mensch verletzt worden. Die Person werde vom Rettungsdienst behandelt, twitterte die Feuerwehr am Mittwoch. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwoch. Vermutlich habe der Arbeiter auch Rauchgas eingeatmet. 80 Kräfte seien im Einsatz. „Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar.“

Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Alles unter Kontrolle.“ Bei dem Verletzten handelt es sich demnach um einen Bauarbeiter.

Über dem Gebäude im Zentrum von Berlin war eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen. In dem wiederaufgebauten Stadtschloss entsteht ein Kultur- und Ausstellungszentrum. Die Explosion habe sich im Außenbereich ereignet, sagte ein Sprecher des Forums der Deutschen Presse-Agentur. Zu dem Vorfall sei es um zehn Uhr in einem Portal zum Schlüterhof gekommen.

Das Humboldt Forum zählt zu den wichtigsten Baustellen der Hauptstadt. Der erste Teil des Forums soll eigentlich im September eröffnet werden. Geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits im vergangenen Jahr, dann kam es aber zu Verzögerungen.

Das 40.000 Quadratmeter umfassende Zentrum bespielen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins. (dpa)