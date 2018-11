Rapper Bushido (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Mit einem Großaufgebot der Berliner Polizei haben Ermittler das ehemals gemeinsame Anwesen von Rapper Bushido und Arafat Abou-Chaker, dem Anführer einer berüchtigten Großfamilie, im brandenburgischen Kleinmachnow durchsucht. Das berichtet die "Welt". Demnach soll Bushidos Frau ausgesagt haben, dass Abou-Chaker im Besitz scharfer Waffen sei. An Donnerstagmorgen um 10.10 Uhr habe das SEK in Zusammenarbeit mit einer Einsatzhunderschaft, Ermittlern des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft den Einsatz gestartet, heißt es in dem Bericht der "Welt".

Bushido hatte Anfang des Jahres der Großfamilie den Rücken gekehrt. Mit Arafat Abou-Chaker arbeitete er jahrelang zusammen. Beide waren eng miteinander befreundet. Bushido soll über Jahre seine Einnahmen mit dem Clan geteilt haben. Vor acht Jahren hatte der Künstler eine Generalvollmacht ausgestellt, mit der Arafat Abou-Chaker frei über das Vermögen Bushidos verfügen konnte.

In der Clan-Szene ist der Rapper weiterhin vertreten. In einem "Stern"-Interview bestätigte er sein Verhältnis mit Ashraf Rammo, ein Kopf des Rammo-Clans. In dem Interview rechnete Bushido noch einmal öffentlich mit Arafat Abou-Chaker ab. (mmi)