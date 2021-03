Die Heim-Euro 2024 wird frei im TV empfangbar sein - zumindest gilt das für die Spiele mit deutscher Beteiligung. (2020 DeFodi Images/DeFodi Images)

Seit Dienstag-Vormittag ist bekannt, dass die Europameisterschaft 2020 - verschoben auf diesen Sommer - das letzte große Turnier ist, an dem Jogi Löw für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an der Seitenlinie steht. Wer 2024 den Job als Bundestrainer innehat, ist noch offen. Klar ist nun allerdings, dass die Heim-EM - in gut drei Jahren findet die EURO in Deutschland statt - auch im Free-TV übertragen wird. Sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch RTL sicherten sich von Rechteinhaber Telekom umfangreiche Sub-Lizenzen und zeigen Spiele des Turniers frei empfangbar im deutschen Fernsehen, unter anderem alle Spiele des DFB-Teams.

So sehen die Verträge vor, dass alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft bei ARD und ZDF zu sehen sein werden. Laut Rundfunkstaatsvertrag müssen sowohl EM- als auch WM-Partien der Adlerträger ebenso wie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale frei empfangbar sein. Im Vorfeld bestand zumindest die theoretische Möglichkeit, die Spiele nur als Internetangebot zur Verfügung zu stellen. Insgesamt rollt der Ball bei ARD und ZDF in insgesamt 34 Spielen der Heim-EM als Live-Übertragung, nachträglich dürfen die Öffentlich-Rechtlichen über alle 51 Partien berichten.

Fußball-Übertragungsrechte sind ein begehrtes Gut. Als Sublizenznehmer zeigen ARD, ZDF und RTL nun auch Spiele der EURO 2024 in Deutschland. (TVNOW / Jörg Carstensen)

Im Oktober 2019 hatte sich überraschend die Telekom die Medienrechte am Turnier gesichert, das mit der Ausnahme Düsseldorf ausschließlich in Stadien stattfinden wird, die bereits beim „Sommermärchen“ 2006 als Austragungsorte dienten. Die Telekom setzte sich in der UEFA-Ausschreibung gegen ARD und ZDF durch, kündigte allerdings an, die Rechte teilweise weiterverkaufen zu wollen.

Alle Partien der kommenden drei großen Turniere live bei MagentaTV

Eine langfristige Vereinbarung zwischen den öffentlich-rechtlichen Anstalten und der Telekom sorgt ebenfalls dafür, dass nur die Telekom alle Spiele der kommenden drei großen Fußballereignisse live bei MagentaTV übertragen darf. Neben der UEFA EURO 2020 im Sommer dieses Jahres gilt dies auch für die WM 2022, die kommenden Winter stattfindet und eben für die EURO 2024 in Deutschland.

„Alle Spiele der nächsten beiden EMs und der kommenden WM gibt es nur bei MagentaTV. Dazu alles in Ultra-HD sowie ausgewählte Spiele exklusiv - das macht uns stolz und ist ein außergewöhnliches Angebot für unsere Kunden“, erklärt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. „Wir haben mit den Öffentlich-Rechtlichen, RTL, der UEFA und der FIFA langfristige Partnerschaften geschlossen“, führt er aus.

17 Partien der EURO 2024 laufen auf RTL

Nachdem RTL bereits die Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022 in Katar ausstrahlt, erhielt man nun als Sublizenznehmer den Zuschlag, 17 Partien der EURO 2024 zu zeigen. Darunter befinden sich insgesamt 14 Spiele der Gruppenphase sowie zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale, welches RTL exklusiv im Free-TV zeigt - allesamt ohne deutsche Beteiligung. Zeitgleich sind die Partien als Stream auch bei TVNOW verfügbar.

„Mit unserer langjährigen Expertise bei der Live-Übertragung und journalistischen Aufbereitung großer Sport-Ereignisse haben wir als einziger privater Anbieter den Zuschlag bekommen und präsentieren insgesamt 17 Spiele der UEFA EURO 2024 im Free-TV auf RTL und im Livestream auf TVNOW“, freute sich Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland. „Die Europameisterschaft hierzulande wird ein großes Fußball-Fest, das Millionen von Fans bei uns live miterleben können, ob zu Hause oder unterwegs.“