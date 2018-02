Hamburg hat beschlossen, den Reformationstag als Feiertag einzuführen. (dpa)

In Hamburg ist schon ab diesem Jahr der 31. Oktober neuer gesetzlicher Feiertag. Die Bürgerschaft beschloss, den Tag der Reformation als zehnten Feiertag in der Hansestadt einzuführen. Damit holt das norddeutsche Bundesland im Vergleich zum Süden etwas auf, Bayern etwa hat 13 Feiertage. Die Hamburger hätten sich diesen zusätzlichen Feiertag verdient, sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll in der Debatte.

An jedem 31. Oktober wird es freien Eintritt in die öffentlichen Museen geben, damit sich die Hamburger mit Stadtgeschichte, Kunst und Kultur auseinandersetzen können. Die Einnahmeausfälle werden den Museen aus zentralen Mitteln der Stadt erstattet.

Den Gruppenantrag für den 31. Oktober hatte die CDU-Fraktion gemeinsam mit Abgeordneten der SPD und der Grünen eingebracht und hatte 66 Unterstützer von 121 Abgeordneten. Der neue Feiertag soll nach ihrem Willen kein rein protestantischer Feiertag werden, sondern alle Religionsgemeinschaften ansprechen. Als Zeichen dafür wurde der Name Tag der Reformation statt Reformationstag gewählt. Die FDP-Fraktion bezeichnete das als Wortklauberei. Ein zusätzlicher Feiertag sei unnötig, sagte Fraktionschefin Anna von Treuenfels-Frowein. Er schade nicht nur der Wirtschaft, viele Berufsgruppen müssten ohnehin arbeiten.

Den Befürwortern des Tags der Reformation war ein norddeutscher Bezug des Feiertags wichtig. Keine Mehrheit fanden in der Bürgerschaft drei andere Vorschläge für einen zusätzlichen Feiertag: Der Tag der Befreiung am 8. Mai, also die Kapitulation von Hitler-Deutschland 1945, der Internationalen Frauentag am 8. März und der Tag des Grundgesetzes am 23. Mai. Mehr als zweieinhalb Stunden dauerte die Debatte darüber, welcher Tag sich am besten eigne.

Die FDP-Fraktion kritisierte scharf, dass es keine ergebnisoffene Parlamentsdebatte gab. Denn schließlich hätten sich die norddeutschen Regierungschefs bereits vor Wochen darauf verständigt, den 31. Oktober zum gemeinsamen Feiertag im Norden zu machen. "Das Ergebnis dieser Debatte steht doch schon fest", sagte Treuenfels-Frowein. Rot-Grün inszeniere einen unsinnigen Prozess.

Der Landtag in Kiel hat in der vergangenen Woche zugestimmt, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es den Reformationstag bereits als Feiertag. In Niedersachsen soll frühestens im April eine Entscheidung fallen, in Bremen gibt es noch kein Datum.

Der Reformationstag erinnert an Martin Luthers Anschlag seiner 95 Thesen vor 500 Jahren am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Dieser Tag gilt als Geburtsstunde der Reformation. In den Thesen kritisierte Luther etwa den Ablasshandel zum Sündenerlass, mit dessen Einnahmen der Petersdom in Rom erneuert werden sollte. Luther kritisierte das als einen Missbrauch und rief zur Rückbesinnung auf die Bibel auf.

SPD-Fraktionschef Andreas Dressel betonte, der Tag der Reformation solle in Hamburgkeinesfalls ein "Luther-Gedenktag" werden. Befürworter eines säkularen Datums kritisierten, Martin Luthers Antisemitismus, die Kirchenspaltung und die Glaubenskriege gehörten ebenfalls zur Reformation. Auch die Schattenseiten würden beleuchtet, versprach Dressel. (dpa)