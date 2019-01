Die Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht und ihre Bewegung "#Aufstehen" ernteten für ihren jüngsten Tweet harte Kritik. Darin prangerten sie die Rundfunkbeiträge an. (Getty Images / Sean Gallup)

Dieser Tweet ging nach hinten los! Am vergangenen Samstag veröffentlichte die linke Bewegung „#Aufstehen“ mit Sahra Wagenknecht an der Spitze via Twitter eine Karikatur, mit der sie die Erhebung der Rundfunkbeiträge anprangerte. Darauf zu sehen: Ein mit ARD und ZDF beschrifteter Herr lässt einen anderen Mann kopfüber baumeln, sodass ihm Geld aus den Taschen fällt. Daneben besagt ein rot eingefärbter Textkasten: „Rundfunkbeitrag anheben? Bessere Idee: Einkommen der Fernseh-Intendanten senken!“ Doch damit nicht genug. „#Aufstehen“ fordert auch: „Bürgermedien statt Regierungsrundfunk!“ Eine Wortmeldung, die nun heftig diskutiert wird.

Besonders für die Verwendung des Wortes „Regierungsrundfunk“ musste die Bewegung harte Kritik einstecken. Gerade die Nähe zum AfD-Sprech, deren Wahlprogramm Rundfunkbeiträge als „Zwangsbeiträge“ tituliert hatte, stieß einigen Politikern auf. SPD-Vize Ralf Stegner etwa vermutete: „Für so was erntet man die Zustimmung von Rechtspopulisten und Pegidioten.“ Volker Beck von den Grünen stellte gar einen Vergleich zwischen Sahra Wagenknecht und Frauke Petry her. Auch aus dem eigenen Lager musste sich die linke Bewegung eine schonungslose Einschätzung gefallen lassen. Niema Movassat, Bundestagsabgeordneter der Linken, wurde deutlich: „Das ist wirklich peinlich. Kritik auf AfD-Level.“

Hintergrund des Tweets ist die derzeitige Kontroverse rund um die Erhebung der Rundfunkbeiträge für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, den das Statement von „#Aufstehen“ persönlich angreift, hatte jüngst eine Erhöhung der Beiträge gefordert.