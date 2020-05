70 Jahr', blondes Haar. Auch nach dem runden Geburtstag wird Thomas die gute Laune nicht verlieren. Das ZDF feiert ihn mit einer Geburtstagsparty live aus Berlin. (ZDF / Tobias Schult)

Alle feiern mit, wenn das ZDF am Abend des 17. Mai zur großen Thomas-Gottschalk-Party zu dessen 70. Geburtstag lädt. So will es jedenfalls das ZDF, das den über 150 „Wetten, dass ..?“-Sendungen mit dem Showmaster (1987 bis 2011) viele seiner größten Quotenhits verdankt. Das Zweite lädt zur „Überraschungsparty - live aus Berlin“, ab 22.15 Uhr wird dann richtig „reingefeiert“, bis es um Mitternacht schließlich „Happy Birthday, Thomas Gottschalk!“ heißt. Zur Live-Party sind „gute Freunde und prominente Wegbegleiter“ geladen. Selbst das Geburtstagskind, das sich nach wie vor unverdrossen unbeschwert und jugendlich gibt, weiß bis zuletzt nicht, mit wem es rechnen darf - heißt es. Die Gästeliste wird beim ZDF streng geheim gehalten. „Ich hoffe, dass ich sie alle kenne!“, sagt der Meister schlagfertig selbst dazu.

Der Entertainer war schon immer ein Freund der Improvisation und des lockeren Tons. „Thomas Gottschalk hat das Frechsein im Fernsehen erfunden“, lobte ihn einst Harald Schmidt. Ob das mit dem Frechsein auch im Zeichen der Corona-Krise noch so klappen kann, scheint allerdings fraglich.

„Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen“, tröstete im Vorfeld das ZDF. Nach Unbeschwertheit klingt das leider nicht.