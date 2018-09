In der Radio-Talk-Show "Life Sounds", unterhält sich Reinhold Beckmann mit prominenten Gästen über Themen aus Politik, Kultur und Sport. (beckground)

Herr Beckmann, was ist aus Ihrer roten Jeansjacke geworden, mit der Sie 1992 die von Ihnen konzipierte, erste private Fußball-Bundesliga-Show „ran“ bei SAT1 moderierten und berühmt machten?

Reinhold Beckmann: Das Original hat einen gewissen Kult-Status und hängt deshalb heute im DFB-Museum in Dortmund.

Ein sportlicher Influencer war für Sie u.a. die „Sportschau“-Legende Ernst Huberty. Was haben Sie sich von ihm abgeschaut?

Ich bin ein Fan seiner Moderationen gewesen und habe seinen Umgang mit jungen Kollegen sehr geschätzt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil er Freigeister immer frei arbeiten ließ.

Neben Ihren Karrieren als Sport-Moderator haben Sie sich montags von 1999 bis 2014 mit Ihrer wöchentlichen ARD-Talkshow „Beckmann“ als Interview-Partner etabliert. Was hat Sie damals vom Rasen auf das People-Parkett gelockt?

Ich komme ja ursprünglich nicht aus dem Sport, sondern habe als Filmemacher begonnen. Für den WDR habe ich viele Interviews mit Gesprächspartnern aus Politik und Kultur geführt und unter anderem eine Kulturshow zusammen mit Helge Schneider gemacht.Das Gespräch mit Talkgästen hat mich immer gereizt. Deshalb wollte ich damals wieder gerne eine Gesprächssendung machen.

Sie erfanden und produzierten von 2015 bis 2017 die ARD-Reportagereihe #Beckmannn und touren seit 2014 auch mit Ihrer Poprock-Gruppe Beckmann & Band und dem jüngsten Album „Freispiel“ durch Clubs. Sie sind Musiker, Moderator und Produzent. In welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?

Auf der Bühne Geschichten zu erzählen und Musik zu machen, ist das Schönste überhaupt. Diese Unmittelbarkeit kann das Fernsehen nicht bieten. Musikmachen ist einer der anregendsten Wege zu sich selbst und macht glücklich. Deshalb habe ich vor zwei Jahren, als ich 60 geworden bin, beschlossen, dass immer mehr von mir der Musik gehören soll.

Und trotzdem starten Sie jetzt mit einer neuen Radio-Talkshow, den „Life Sounds“ auf NDR 2. Warum jetzt erstmals Radio?

Ich habe es mir seit einiger Zeit zum Prinzip gemacht, vor allem Dinge zu tun, die mich glücklich machen und für mich Sinn ergeben. Am neuen Radiotalk haben mich zwei Dinge gereizt: Erstens kann ich endlich einmal Radio machen, was sich bisher nie ergeben hat. Und zweitens ist Musik das Thema. Musik erzählt die Lebensgeschichte meiner Gäste. Ein wie ich finde etwas anderer, faszinierender Blick auf Persönlichkeiten. In der ersten Sendung sind das der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck und seine Frau, die Schriftstellerin Andrea Paluch.

Gibt es ein bestimmtes Gesprächskonzept?

Anhand der Playlist meiner Gäste, die sie mir geschickt haben, werden wir durch ihr Leben gehen – und natürlich auch politische und gesellschaftliche Fragen besprechen.

Warum ist Ihnen Musik so wichtig?

Mit Musik kann man unmittelbar etwas bewegen, in Gang bringen. Den Blick öffnen für ungewöhnliche Momente und Erfahrungen. Manchmal ist es nur eine Zeile, in der du dich wiedererkennst, die dich berührt. Musik kann auch politisch sein, etwas sagen, was gesagt werden muss.

Warum eröffnen Sie Ihre Radioreihe mit Robert Habeck und seiner Frau?

Weil Robert Habeck sehr musikinteressiert und seine Frau Andrea Paluch auch Musikerin ist. Ich kenne ihn und finde es bemerkenswert, wie er Politik erklärt, sehr klar und verständlich. Ich glaube, wenn er sich nicht verfälschen lässt, hat Robert Habeck eine große politische Zukunft. Die Grünen sind im Aufschwung. Insofern ist es auch ein Treffer, die erste Sendung mit ihm zu machen. Ich freue mich darauf.

Wer so viel gemacht hat wie Sie, muss auch öfter etwas beenden. Sie haben den Zeitpunkt dazu häufig selbst gewählt. Woher nehmen Sie das Zutrauen zu sagen: Nun ist es gut?

Manchmal gelingt einem das, manchmal nicht. Das hat was mit Lebensreife zu tun. Ich glaube nicht, dass mir das in jungen Jahren immer gelungen ist. Damals habe ich auch schon mal von glücklichen Umständen profitiert. Jetzt im Alter kommt ein bisschen kreative Sturheit dazu. Ich will nichts mehr werden, sondern möchte den Moment genießen, die Dinge tun, die mir wichtig sind und an denen ich Spaß habe. Das ist eine Freiheit, die ich mir nehme.

Welcher Gast oder Gesprächspartner hat Sie am stärksten beeindruckt?

Es gab einige beeindruckende Gesprächspartner und solche, die mir auch einiges abverlangt haben. Dazu gehörte zum Beispiel der Physiker Stephen Hawking, der über die Steuerung seines Augenlids dem Computer seine Antworten diktierte. Das war sehr ungewöhnlich. Einzigartig waren auch immer die Begegnungen mit Loki und Helmut Schmidt. Da gab es eine fast familiäre Bindung, insbesondere zu Loki, mit der ich in Hamburg viel unternommen habe.

Sie engagieren sich mit der von Ihnen gegründeten Initiative „Nestwerk“ für benachteiligte Jugendliche und mischen sich mit öffentlichen Statements in die Politik ein. Können Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen?

Nein, diesen Weg werde ich nicht gehen. Aber es ist mir wichtig, Politik und die gesellschaftliche Entwicklung aus der praktischen Arbeit heraus zu begleiten. Es macht mich wütend, wenn Dinge passieren, die nicht hätten passieren dürfen. Angela Merkel hätte unmittelbar nach ihrem Satz „Wir schaffen das“ ein Logistik-Management auf die Beine stellen müssen. Sie hat das Problem einfach der Gesellschaft, an alle, übergeben nach dem Motto: „Ihr schafft das schon“.

Was macht sie so wütend?

Die Kommunen, die Hilfsorganisationen und die Ehrenamtlichen wurden allein gelassen und an ihre Grenzen gebracht. Auch die Arbeit bei „Nestwerk“ hat sich seitdem verändert – von der Jugendarbeit hin zur reinen Integrationsarbeit. Und es ist eine riesige Enttäuschung zu sehen, dass sich in einigen Flüchtlingsunterkünften seit zwei, drei Jahren nichts verändert hat. Als 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hätte man sofort ein Integrationsministerium installieren müssen. Und ein Konzept entwickeln müssen, um jeden Bürger mitzunehmen und zu überzeugen. Den heutigen Zustand und die Ablehnung der Flüchtlinge von offensichtlich immer mehr Bürgern hat die Kanzlerin mit ihrer unkoordinierten und konzeptlosen Politik auch ein bisschen selbst mitverschuldet.

Was fehlt den Jugendlichen, denen Sie mit Ihrem Verein Nestwerk helfen?

Es sind viele junge Männer zwischen 15 und 18 Jahren, die nach Deutschland geflüchtet sind, um für ihre Familien hier ein besseres Leben aufzubauen. Die kommen hier in ein freiheitliches Leben, das sie nicht kennen und in dem sie sich nur schwer orientieren können. Sie sehen hier eine Welt ohne Grenzen. Wenn diese Jugendlichen ohne jede Begleitung in diese Welt hineinstürzen, sind die völlig irritiert. Deshalb müssen sie intensiv mit Sportangeboten und weiterführenden Bildungsmaßnahmen betreut werden. Das ist das, was wir bei Nestwerk versuchen. Wenn man die Arme ausbreitet und Flüchtlinge willkommen heißt, muss man auch dafür sorgen, dass Integration gelingen kann.

Sie sind in Twistringen bei Bremen geboren und aufgewachsen, sind Mitglied beim FC St. Pauli und leben seit vielen Jahrzehnten in Hamburg. Was schätzen Sie an der Elbmetropole und wo muss Hamburg deutlich besser werden?

Die Stadt berührt meine norddeutsche Seele. Ich liebe die Stadt über alles. Es ist ein schönes Gefühl, hier Zuhause zu sein − ob ich Sonntagmorgens mit dem Rennrad über den Ohlsdorfer Friedhof fahre oder an der Alster sitze. Die Stadt ist so vielseitig. Nur die Verkehrspolitik ist im Moment schwer zu ertragen. Das ist nicht nur eine Herausforderung, das ist ein echtes Nervenspiel auch zwischen Rad- und Autofahrern.

Sie sind 62 Jahre jung. Sprechen Sie gern übers Älterwerden?

Ja, sehr gerne. Es ist eine große Freiheit, nichts mehr zu müssen. Es ist alles getan. Alles, was jetzt kommt, sind Zugaben. Und die kann ich genießen, nicht nur auf der Bühne. Deshalb habe ich mein neues Musikalbum auch „Freispiel“ genannt.

Wie halten Sie sich fit?

Rennradfahren und schwimmen. Nach einem Kreuzbandriss kein ich leider kein Fußball mehr spielen. Das schmerzt mich. „Auf’m Platz“ vermisse ich sehr.

Satzanfänge

Eitelkeit finde ich ... in Maßen gut, aber belastend, wenn es zu viel wird. Im Alter streift man das immer mehr ab, weil man es immer weniger braucht.

Wenn ich nicht in Hamburg leben würde, dann am liebsten in ... Twistringen, wo ich aufgewachsen bin.

Als Prominenter ... ist mir das normale Leben wichtiger, denn da bin ich zuhause

Mein Lieblingsplatz in Hamburg ... wechselt laufend. Letzte Woche war es der Anleger Teufelsbrück.

Meine Stärke ist ... meine innere Ruhe, die mir oft geholfen hat

Eine Schwäche von mir ... ist Pünktlichkeit. Ich glaub, die mag mich nicht.

Ganz bei mir bin ich ... beim Musikmachen.

Wenn ich Bürgermeister von Hamburg wäre, ... nein, das schließe ich aus. Deshalb muss ich mir darüber auch keine Gedanken machen.