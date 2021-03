Apache 207 ist derzeit einer der erfolgreichsten Musiker der deutschen Musikszene. Nun gewann er zum zweiten Mal in Folge den Musikautorenpreis. (TwoSides)

Apache 207 kann in der deutschen Musikszene aktuell kaum jemand das Wasser reichen. Wie erfolgreich der Rapper mit seiner Musik ist, macht nun einmal mehr die Auszeichnung mit dem Musikautorenpreis für das „Erfolgreichste Werk des Jahres“ deutlich. Erstmals in der Geschichte des Preises gelingt es einem Künstler, mit demselben Lied zwei Jahre in Folge zu gewinnen. Schon 2019 krönte sich Apache 207 mit „Roller“ zum Sieger.

Den Musikautorenpreis erhält der kommerziell erfolgreichste deutschsprachige Song eines GEMA-Mitglieds. Entscheidend sind Abverkaufszahlen, erhoben von GfK Entertainment, und Abrufe über Streamingplattformen.

„Den Deutschen Musikautorenpreis für das erfolgreichste Werk zu erhalten ist krass, aber auch noch zweimal hintereinander ist schon fast surreal. Wir sind sehr dankbar“, freuten sich Suena und Lucry, die den Erfolgssong für Apache 207 produzierten. Apache nimmt den Preis am Montag um 17 Uhr virtuell entgegen.

Apache 207 ein „verdienter Gewinner“

Bislang platzierte sich „Roller“ 31 Wochen in den Top 10 der deutschen Single-Charts und ging mehr als eine Million Mal als Single über den Ladentisch. Auf YouTube verzeichnet der Song 113 Millionen Aufrufe, auf Streaming-Plattformen wurde das Lied sogar knapp 275 Millionen Mal angehört.

Der Geschäftsführer von GfK Entertainment, Dr. Mathias Giloth, bezeichnete Apache 207 als „verdienten Gewinner“. Außerdem urteilte er: „Rap ist aus den Offiziellen Deutschen Charts seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken. Innerhalb dieses Genres nimmt Apache 207 mit neun Nummer-eins-Hits und über 500 platzierten Wochen eine Sonderstellung ein.“