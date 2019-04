Ist laut Guinness World Records jetzt der offizielle Rekordhalter für die größte private Videospielsammlung der Welt: Antonio Romero aus Texas. (Antonio Romero / Guinness World Records)

Wer glaubt, dass er mit ein paar hundert oder vielleicht sogar tausend Videospielen über eine große Sammlung verfüge, der muss jetzt ganz stark sein: Gerade wurde ein neuer Rekord für die größte private Games-Sammlung der Welt aufgestellt - und die zählt sagenhafte 20.139 Spiele-Titel.

Glücklicher Eigentümer ist der im texanischen Richmond ansässige Antonio Romero. Der besitzt laut offizieller Zählung durch die Mitarbeiter des „Guinness World Records“-Buchs sämtliche jemals in Nordamerika veröffentlichten Spiele für PS3, Xbox 360, PS2, Xbox, PS Vita, PSP, Wii U, Wii, Gamecube, Dreamcast, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, Neo Geo Pocket, Virtual Boy, Sega CD, Atari Lynx, Game Gear, Super Nintendo, SEGA Genesis (hierzulande Mega Drive), Master System und NES. Außerdem zählen über 1.000 PS-One-, über 900 PS4-, mehr als 500 Xbox-One-, 118-Switch- und 1.100-DS-Titel sowie alle jemals für Ataris Jaguar entwickelten Daddel-Releases zu Romeros Sammlung. Weiterhin nennt er rund 100 Konsolen sowie einen stattlichen Stapel Neo-Geo- und Atari-VCS-Module sein Eigen. Sein seltenstes Stück ist die Kopie eines für Zielübungen konzipierten Spiels, das Nintendo exklusiv für das US-Militär entwickelt und niemals an Endkunden verkauft hatte. Romeros erstes Spiel war „Golden Axe“ für das Genesis, als Lieblings-Game lobt er „Super Castlevania 4“ für Super Nintendo aus.

Der bisherige Rekordhalter besitzt übrigens nicht mal halb so viele Spiele wie Romero - der Texaner ist laut aktueller Zählung also unangefochtener Videospiel-König. Schade: Die Sammlung des Rekord-Brechers ist zwar riesengroß, aber nicht besonders sexy präsentiert: Die kostbaren Schätze gammeln in zwar gut sortierten, aber schmucklosen Endlos-Reihen auf einem Dachboden vor sich hin. Klarer Fall: Hier besteht Nachholbedarf.