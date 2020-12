Mariah Carey belegt mit "All I Want For Christmas Is You" mal wieder Chartplatz eins, aber auch jenseits dieses Klassikers wurde 2020 sehr viel Weihnachtsmusik gespielt. (Scott Barbour/Getty Images)

Nach einem historisch schwierigen Jahr 2020 hatten die Deutschen offenbar besonders große Lust auf kuschelig-kitschigen Weihnachtssound, bei dem die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Aus den gerade veröffentlichten GfK-Charts (Gesellschaft für Konsumforschung) geht hervor, dass festliche Songs in der Weihnachtswoche so beliebt waren wie noch nie. In der entsprechenden Chart-Woche des Vorjahres waren 51 von 100 Songs dem Weihnachts-Genre zuzuordnen. 2020 wurde dieser Rekord deutlich übertroffen: Ganze zwei Drittel der Single-Top-100 bestehen aktuell aus Festtags-Liedern, wie die GfK mitteilt.

Ganz oben landete in den Weihnachts-Charts wie so oft Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ vor dem Wham!-Klassiker „Last Christmas“. Chris Rheas „Driving Home For Christmas“ belegt den dritten Platz. Der erste Nicht-Weihnachtssong kommt erst auf Rang 18 („Jerusalema“ von Master KG).

Auch in den aktuellen Album-Charts tauchen klassische Weihnachts-Platten auf - allerdings nicht an der Spitze. „Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente (Vol.1)“ ergatterte Platz eins vor Mia Julias unmittelbar vor Weihnachten veröffentlichtem Langspieler „Mitten in Mia“. Auf den weiteren Plätzen folgen AC/DCs Dauerbrenner „Power Up“, Michael Bublés 2011er-Album „Christmas“ und schließlich auf Rang fünf Paul McCartney, der mit „McCartney III“ in der Vorwoche noch die Spitzenposition belegt hatte.