Der Rechtsanwalt Klaus Burg (Hans Sigl) hat viel zu tun: Er muss vor der Polizei flüchten, einen Zeugen finden und vor allem seine von der Mafia entführte Tochter retten. (ZDF / Bernd Schuller)

Um seine Tochter zu retten, rennt man schon mal einen Berg hinauf. Man schlittert Schotterpisten hinab oder verdreht sich den Fuß im Waldesdickicht. Hans Sigl kennt die interessierte Fachwelt vor allem als „Der Bergdoktor“. Damit man dem heute 51-jährigen Österreicher bei einem weiteren Kampf in der Natur zusehen kann, schrieb ihm der erfahrene Autor und Regisseur Marcus O. Rosenmüller - verantwortlich für die erfolgreiche Taunuskrimi-Reihe - ein Drehbuch auf den Leib. Das Zweite wiederholt den Film unter dem Titel „Flucht durchs Höllental“ nun zur Primetime am Montag.

Der Krimi-Thriller erzählt vom gut betuchten Münchener Anwalt Klaus Burg. Der kümmert sich im Alltag vorwiegend um die Arbeit und weniger um den privaten Bereich, zu dem auch seine im Internat lebende 17-jährige Tochter Alina (Leonie Wesselow) gehört. Um diese Schuld wieder gut zu machen, hat der Papa ein Wochenende für zwei in einem Luxusressort mit Zugspitz-Blick gebucht. Dass er parallel einen schwierigen Prozess gegen das organisierte Verbrechen vorbereitet, bringt Alina immer wieder zu Weißglut. Schließlich verschwindet die 17-Jährige aus ihrer Suite, an der Badewanne klebt Blut.

So hat man den "Bergdoktor" bisher nicht gesehen: Der auf der Flucht vor der Polizei verfolgte Rechtsanwalt Klaus Burg (Hans Sigl) hat sich verletzt in einer Berghütte verschanzt und versucht, sich vor seinen Verfolgern zu verteidigen. (ZDF / Bernd Schuller)

Klaus Burg weiß, dass der unter Druck geratene Ober-Mafioso Enzo Battista (Tonio Arango) seine Tochter entführt hat - blöderweise gerät er jedoch selbst unter Mordverdacht. Battista verlangt von Burg, dass er ihn zu Georg Wendt (Christian Redl) führt - einem Mandanten und wichtigen Zeugen im Prozess. Erst dann will Battista die Tochter verschonen. Nun muss Klaus Burg mit dem Rennen beginnen, obwohl er nicht der Sportlichste ist (mittlerweile hat der Schauspieler Hans Sigl allerdings deutlich abgenommen). Durchs wilde Höllental macht er sich auf, um Georg Wendt zu finden, seine Tochter zu retten und die beiden erfahrenen Ermittler Barbara Leyendecker (Karen Böhne) und Arndt Schubert (Max von Pufendorf) abzuhängen.

Hans Sigl „stirbt langsam“ - oder auch nicht

ZDF-Thriller "Flucht durchs Höllental": Bergführerin Maja Wendt (Marleen Lohse) unterstützt Rechtsanwalt Klaus Burg (Hans Sigl) bei seiner Flucht vor der Polizei. (ZDF / Bernd Schuller)

Schon der Plot, den Marcus O. Rosenmüller seinem Hauptdarsteller Hans Sigl für diesen „Fernsehfilm der Woche“ verordnete, ist reichlich klischeebeladen. In der ersten Hälfte des Films tauschen Figuren auf, die selbst ein Kind leicht in die Kategorien „gut“ und „böse“ einsortieren könnte. All dies geschieht, um die etwa 45-minütige Action-Sequenz vorzubereiten, in der Klaus Burg seinen Mann in der Natur stehen muss. Mit zunehmend geschundenem Körper und unter Schmerzen opfert sich der Schreibtischtäter nun in Bruce Willis-artiger „Stirb langsam“-Manier für seine späte Rehabilitation als Vater auf. Fans des „Bergdoktors“ werden ein paar inhaltliche Schwächen vielleicht trotzdem nicht stören.