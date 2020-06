Der Sportreporter Gert Zimmermann ist im Alter von 69 Jahren gestorben. (Gert Zimmermann)

Es ist nicht nur der Fußball aus dem Osten, der hier eine Legende verloren hat. Es ist der Sport an sich, in ganz Deutschland, der Menschen wie ihn brauchte und braucht. Menschen mit echter Leidenschaft für das runde Leder. Gert Zimmermann, zu Recht als „Reporter-Legende“ geadelt, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das teilte der MDR mit: „Nun hat der himmlische Schiedsrichter sein Spiel abgepfiffen.“

Polizist habe er eigentlich werden wollen, doch dann vernahm Zimmermann die Stimme von Reporter Heinz Florian Oertel und begann ein Volontariat beim Radio. „Der ist fußballverrückt und ein bisschen wahnsinnig“, sagte dem Vernehmen nach schon seine eigene Mutter über ihn. Doch als er während der Ausbildung in die SED eintreten sollte, ließ er es, kellnerte in Dresden und nahm dabei Kontakt auf zur Mannschaft von Dynamo, jenes vereins, dessen Stadionsprecher er später gar wurde. Nach der Wende schließlich verschlug es „Zimmi“ doch zum Rundfunk. Er wurde Sportchef bei MDR 1 Radio Sachsen. Sein Traum, Fußballspiele im Radio übertragen zu dürfen, ging in Erfüllung. Zimmermann berichtete darüber hinaus von der WM 1994 in den USA und auch von zwei Olympischen Spielen.