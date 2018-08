"Oma's Küche" ist das erste "Adult-only"-Restaurant auf Rügen. (Stefan Sauer/ dpa)

Rudolf Markl, Leiter des Restaurant "Oma's Küche" in Binz, Rügen lässt Kinder unter 14 jahren in Zukunft ab 17 Uhr nicht mehr in sein Restaurant. Er wolle seinen Gästen stattdessen eine "Oase der Ruhe" bieten. Grund für die Untersagung seien "Kinder, die Gäste am Nebentisch belästigen würden, die an Tischdecken zerrten und Rotweingläser umschmissen - und Eltern, die nicht eingreifen." Der Wirt betont, dass sich die Maßnahme nicht explizit gegen den Nachwuchs richtet, sondern gegen Eltern, "die ihren Namen tanzen können, aber ihre Kinder nicht im Griff haben".

Bis jetzt wären nur gute Rückmeldungen und Reaktionen an ihn herangetragen worden. Kommentare auf Facebook seien eine Ausnahme. "Aber das ist ja nicht neu", so Markl. Eine Abnahme der Gästezahlen erwartet er dennoch nicht, "Oma's Küche" sei sowieso immer sehr gut besucht.

"Oma's Küche" war 2007 das erste Nichtraucherlokal auf Rügen. (Stefan Sauer/ dpa)

Leichte Kritik äußert Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Mecklenburg- Vorpommern: "Wir zielen in MV auf Kinderfreundlichkeit". Gleichzeitig gesteht er aber auch ein, dass es jedem Restaurant offen steht, eigene Entscheidungen zu treffen und manche Kinder eben auch eine bessere Erziehung genießen könnten.

Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands betont ebenfalls, dass "es jedem selbst obliegt, seine Zielgruppe auszuwählen." Ob weitere Restaurant- und Hotelbetreiber solche Verbote anstreben, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. (dpa)