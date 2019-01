Ein Fest für Pixel-Fans: das an Konamis "Castlevania"-Reihe orientierte "Bloodstained: Curse of the Moon" für Xbox One. (Inti Creates)

Im Februar verzichtet Microsoft auf ein Blockbuster-Aushängeschild für sein Premium-Programm: Xbox-Live-Gold-Abonnenten bekommen stattdessen vom 1. bis zum 28. Februar die Xbox-One-Version des beliebten Independent-Jump&Runs „Bloodstained: Curse of the Moon“. Das orientiert sich visuell und spielerisch an den frühen Episoden von Konamis beliebter „Castlevania“-Reihe. Ebenfalls ein Fall für Retronauten ist „Super Bomberman R“: Die jüngste Fortsetzung der kultigen Spreng-Orgie beamt Multiplayer-Begeisterte geradewegs zurück in die frühen 90-er - vorausgesetzt, sie nutzen vom 15. Februar bis zum 16. März ihre Chance, das explosive Gesellschaftsspiel zu installieren.

Einen klassischen Games-Blockbuster gibt es diesmal nur für Xbox-360-Gamer: „Assassin's Creed“-Rogue war Ubisofts letzte Original-Entwicklung für die verflossene Konsolen-Generation. Schade: Von „Rogue“ gibt es inzwischen eine kosmetisch für Xbox One aufpolierte Fassung - auf die müssen „Gold“-Abonnenten aber leider verzichten. Außerdem sollten man sich mit dem Download beeilen: Der Titel steht nur vom 1. bis zum 15. Februar zum Download bereit.

Action-Adventure-Klassier von Lucas Arts: "Jedi Knight Academy" auf der Ur-Xbox. (Lucas Arts)

Noch älter ist die „Jedi Knight Academy“: Das im „Star Wars“-Universum angesiedelte Action-Adventure erschien vor fast 16 Jahren für die erste Xbox. Heute ist das klobige Lichtschwert-Gefuchtel aber nur noch bedingt genießbar. Auch hier ist Eile angesagt: Der auch auf Xbox 360 lauffähige Titel steht vom 16. bis zum 28. Februar zur Verfügung