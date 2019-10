Normalsterbliche brauchen 30 oder mehr Stunden, bis sie beim Obsidian-Rollenspiel "Outer Worlds" den Abspann sehen. Youtuber "It's Jabo" schafft das in gerade mal einer halben Stunde. (Obsidian Ent.)

Sogenannte „Speedruns“ sind bei der Gamer-Gemeinde schon lange en vogue: Dabei versuchen Profi-Zocker, sich mit Bestzeiten bei aktuellen Spielen zu unterbieten - vor allem sonst langwierige Titel wie Rollenspiele oder Adventures sind beliebt. Um die sonst mehrere Dutzend oder gar hunderte Stunden in Anspruch nehmenden Brocken in kürzester Zeit zu lösen, greifen die Runner auch gerne auf Tricks und Abkürzungen zurück, die ursprünglich nicht von den Game-Designern vorgesehen waren.

Jüngster Speedrun-Kandidat ist das kosmische Action-Rollenspiel „The Outer Worlds“ von Obsidian Entertainment: Selbst wer das Science-Fiction-Rollenspiel löst, ohne der Retro-SciFi-Welt jedes Geheimnis abzuringen, braucht noch immer locker 30 Stunden. Ganz anders dagegen der Speedrunner „It's Jabo“: Auf seinem Kanal macht der Youtuber vor, wie er in gerade einmal 30 Minuten und 54 Sekunden durch den Titel hechelt. Dafür ignoriert er Dialoge, läuft einfach an Gegnern vorbei und lässt auch sonst fast alles links liegen, was so einen Titel wie „Outer Worlds“ spielenswert macht - aber das Ergebnis kann sich sehen lassen!