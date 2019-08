Wie die Mutti so der Sohn: Auch Diego, Sohn von Verona Pooth, ist schon ein richtiger Profi vor der Kamera. (TVNOW / dibido.tv GmbH)

Wer braucht eigentlich noch Fliegenpilz-Eier? Wer benötigt nach all den Jahren dringend ein Umstyling? Und warum wummert im Hintergrund immer noch der alte Ohrwurm „Samba de Janeiro“ durch die Boxen? RTL begibt sich für die nicht allzu ernst zu nehmende, wenn auch sicherlich unterhaltsame Montagabendshow „Comeback oder weg - Das Sommerspektakel“ auf eine Zeitreise. Es geht in die Untiefen der popkulturellen Vergangenheit. Unterstützt durch Stars wie Verona „Blubb“ Pooth und ihren Kamera-interessierten Sohn San Diego, den Ex-Fußballstar David Odonkor mit seiner Tochter Adriana, den Musiker Oli P. mit seinem Sohn Ilias und Anne-Sophie Briest mit ihrer medial umtriebigen Tochter Faye Montana geht es in dem albernen Treiben darum, wertvolle Erinnerungsstücke von gestern zu bergen und geschmackliche Verirrungen anzuprangern.