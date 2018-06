Aufgrund der flachen Buchvorlage vermag in "Die Bestimmung - Allegiant" einfach keine rechte Spannung aufkommen. (MG RTL D / 2016 Concorde Filmverleih GmbH)

„Jeder verdient es, gerettet zu werden“, sagt die Heldin Tris im dritten Teil der dystopischen Jugendfilm-Reihe „Die Bestimmung - Allegiant“ (2016). Was angesichts der Flüchtlingsströme ein wichtiger politischer Gedanke wäre, bleibt aufgrund eines allzu platten Skripts und hölzerner Charaktere jedoch nur eine hohle Behauptung. Die erste Teilverfilmung des letzten Bandes der erfolgreichen Buchreihe enttäuscht. Selbst talentierte Schauspieler wie Shailene Woodley („Das Schicksal ist ein mieser Verräter“), Jeff Daniels („Steve Jobs“) und Miles Teller („Whiplash“) vermögen nicht gegen die öde Buchvorlage von Veronica Roth anzuspielen. Ebenso wenig ausrichten kann der deutsche Regisseur Robert Schwentke („R.E.D.“) mit seiner größtenteils ansprechenden visuellen Umsetzung. Die Free-TV-Premiere wird nun auf RTL ausgestrahlt.

Ging es in den ersten beiden Teilen mit ein bisschen guten Willen im Kern noch um recht interessante politische Themen wie Gruppendruck, die Beschneidung von Individualität und um die Unterdrückung der dem Menschen innewohnenden Potenziale durch ein totalitäres System, dreht sich in dieser Verfilmung alles mehr oder weniger um die olle Gentechnik.

Da Tris (Shailene Woodley) als einzige "genetisch rein" ist, bekommt sie - im Gegensatz zu ihrem Bruder Caleb (Ansel Elgort) und den anderen Gefährten - weiße Kleidung zugewiesen. (MG RTL D / 2016 Concorde Filmverleih GmbH)

In Chicago ist die alte Regierung gestürzt worden, nun gibt es keine Fraktionen wie die Ferox (die Furchtlosen), die Candor (die Freimütigen), die Ken (die Gelehrten), die Altruan (die Selbstlosen) und die Amite (die Friedfertigen) mehr. Doch die neuen Anführer unter Evelyn (Naomi Watts) wissen den ehemaligen Tyrannen auch nur Hass entgegenzusetzen. In grausamen Schauprozessen werden die ehemals Verantwortlichen hingerichtet. Tris (Shailene Woodley), die in diesem Teil ihren bislang blassesten Part spielt und mit ihrer langweilig-ernsthaften und wenig teenagerhaften Art so richtig nervt, beobachtet diese Entwicklung natürlich mit großer Skepsis.

Also entschließt sie sich gemeinsam mit ihrem Love-Interest Four (Theo James) - in diesem Teil nimmt man den beiden ihre ach so innige Liebesbeziehung noch weniger ab - zu fliehen, begleitet von Tris' Bruder Caleb (Ansel Elgort), Christina (Zoë Kravitz) und dem auf ewig enervierend nur auf seinen eigenen Vorteil bedachten Peter (Miles Teller). Ihr über eine himmelhohe Mauer führende Ausbruch aus der von Evelyn komplett abgeriegelten Stadt, in der die Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppierungen sich weiter zuspitzen, ist auch schon der spannungsreichste Moment des Films. Dieser fordert auch die schauspielerischen Fähigkeiten Ansel Elgorts am meisten, muss der begeisterte Hobby-Freeclimber doch vortäuschen, er könne nicht klettern.

Four (Theo James) und Tris (Shailene Woodley) lieben sich noch immer vorbildlich, obwohl sie nicht immer einer Meinung sind. (MG RTL D / 2016 Concorde Filmverleih GmbH)

Die Welt draußen scheint zunächst unbewohnbar zu sein, selbst der Himmel weint blutige Tränen. Die Landschaft ist hochgradig radioaktiv verseucht und sieht aus, als hätten sie sich die Szenenbildner von „Der Marsianer“ und „Mad Max“ bei ein paar kollegialen Schnäpschen ausgedacht. Doch wartet in dieser Unwirtlichkeit noch jemand: die Bewohner des hübsch futuristisch aussehenden Amts für genetisches Sozialwesen samt ihres allmächtigen Leiters David (Jeff Daniels). Tris vertraut dem genreüblichen, undurchschaubaren Wissenschaftler zunächst, Four natürlich nicht, während es dem Zuschauer merkwürdig egal bleibt. Durch ihn erfährt die Heldin, dass Chicago nur ein riesiges Genexperiment ist - und sie dessen einziges erfolgreiches „Ergebnis“.

Weiter spoilern sollte man nicht, die Handlung ist ohnehin recht vorhersehbar und wirkt vermutlich nur auf die ganz echten Fans der Reihe nicht einschläfernd. Alle anderen Zuschauer können nur versuchen, sich auf visuell recht beeindruckende, mithilfe modernster Drohnentechnik realisierte Kämpfe und ein paar schicke Flugobjekte zu freuen, um nicht wegzunicken. So wundert es letztlich nicht, dass der vierte und letzte Teil Probleme gab. Er war für Mitte 2017 anberaumt, doch schon im Vorjahr wurde bekannt, dass aus dem geplanten Kinofilm „Die Bestimmung - The Ascendant“ wenn überhaupt, nur noch ein Fernsehfilm werden soll. Doch auch das Projekt ist zumindest vorerst gestrichen, da verschiedene Schauspieler ablehnten. Im Raum steht jetzt nur noch eine mögliche TV-Serie, produziert vom US-Sender Starz.