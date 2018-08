Staubige Echtzeit-Strategie und stilechte Revolver-Duelle gab es bereits im ersten „Desperados“ von Spellbound und dem verstorbenen „Great Giana Sisters“-Erfinder Armin Gessert. Jetzt macht sich THQ Nordic daran, die Reihe über zwölf Jahre nach dem zweiten Teil fortzusetzen: Verantwortlicher Entwickler hinter „Desperados 3“ ist das Münchener Studio Mimimi Productions, das 2016 mit „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ seinen bisher größten Hit landen konnte.

Wie die Vorgänger soll „Desperados 3“ im Taktik-Genre beheimatet sein und damit der „Commandos“-Reihe ähneln: Ein fünfköpfiges Spezialisten-Team schleicht durch die feindlichen Linien, wobei sich die jeweiligen Profis durch den Einsatz ihrer individuellen Talente gegenseitig ergänzen. Auch der kluge Einsatz von Terrain und Objekten ist hilfreich, um feindliche Himmelhunde wie Ganoven oder Gesetzeshüter zur Hölle zu jagen.