Dead Can Dance - Dionysus (PIAS)

Wir leben in Zeiten, in denen der Musikkonsum zwischen Playlist-Platzierungen bei Streamingdiensten und der zunehmenden Visualisierung von Musik durch Videoplattformen immer schnelllebiger wird. Das zwingt den Pop-Musiker wahlweise ungeschlagen in die Zahnräder dieses Vermarktungsmechanismus - oder eben in die künstliche Verknappung seines Kunstwerks. Mit ihrem ersten musikalischen Lebenszeichen seit sechs Jahren haben sich Dead Can Dance für Zweiteres entschieden. „Dionysus“ funktioniert eher wie ein Theaterstück denn wie ein klassisches Album.

Aufgeteilt in zwei Akte mit einmal drei und einmal vier Abschnitten gibt der Mythos um den griechischen Gott der Freude die inhaltliche Marschroute für die neunte Studio-LP von Lisa Gerrard und Brendan Perry vor. Dionysos steht in der griechischen Mythologie für den Rausch, seine Anhänger waren berühmt für üppige Gelage und rauschende Feste.

Lisa Gerrard und Brendan Perry von Dead Can Dance verbinden auf "Dionysus" den griechischen Gott der Freude mit kosmopolitisch geprägten Kompositionen. (PIAS)

So beginnt auch der erste Akt mit dem preisenden Part „Sea Borne“, der mit mysteriös anmutenden Sitarklängen, beschwörenden Streicherensembles und hypnotischen Drum-Arrangements das euphorische Herbeiwünschen einer weltlichen Zusammenkunft symbolisiert. Es ist ein weitläufiger, kosmopolitischer Willkommensgruß, den Dead Can Dance hier aussenden. Für die zwei Jahre andauernden Aufnahmen sollen unter anderem Field-Recordings aus Perrys Archiven verwendet worden sein. Da sind eine Schafsherde aus der Schweiz und ein Bienenschwarm aus Neuseeland zu hören, das Cover ziert eine Maske des mexikanischen Ureinwohnerstammes der Huicholen, einer indigenen Gemeinde, die im antiken Mittelamerika für ihre medizinischen Fähigkeiten bekannt waren. Dead Can Dance wenden sich dem Albumtitel entsprechend auch der philosophischen Bedeutung von Ekstase zu, etwa mit dem berauschten Urwald-Fest „Dance Of The Bacchantes“.

„Dionysus“ will sich als Gesamtwerk und Happening verstanden wissen. Die Übergänge sind fließend, die Gesänge (wie immer) so komponiert, dass sie zwischen den umfassenden Soundcollagen aus synthetischer Porgrammierkunst und organischer Ritual-Instrumentierung fast untergehen. Das Album zerfließt wie in einer meditativen Trance, ähnlich einer religiösen Zeremonie. Das ist verwirrend, anstrengend, aber doch faszinierend. Die Welt soll vereint sein unter dem Geiste der Hingabe. Das ist insofern auch etwas ambivalent, da Brendan Perry öffentlicher Unterstützer der antizionistischen Gruppe BDS ist, die für einen kulturellen Boykott Israels plädiert.

Anders als noch beim 2012er-Comeback-Album „Anastasis“ ist „Dionysus“ nicht mehr beherrscht von strengen Pop-Formeln und Perrys synthetischen Klangspaziergängen. Stattdessen dominiert die ritualisierte New-Age-Weitläufigkeit von Lisa Gerrard, welche zuletzt auch ihren Solo-Wurf „Hiraeth“ prägte. Ob man das nun als „Weltmusik“ oder doch als etwas anderes versteht: Dead Can Dance waren immer eine Band, die Musik als kontextlos betrachtete - jenseits von Räucherstäbchen-Läden und Meditations-Kursen kann man sich die Atmo-Klassik von „Dionysus“ allerdings nur schwer vorstellen.