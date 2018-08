Spielt für fast 17 Millionen Fans "Fortnite": der bekannte Youtube- und Twitch-Streamer "Ninja" (links). (PUGB)

Fast 17 Millionen Follower allein mit „Fortnite“: Der Youtuber- und Streamer Richard Tyler Blevins alias „Ninja“ gehört zu den erfolgreichsten Games-Influencern der Welt - und das, obwohl er die ganze Zeit über immer dasselbe Spiel zockt. Besonders beliebt ist der „Fortnite“-Profi mit der bunten Frisur für seine sympathisch-schlaksige Art und Live-Streams mit vielen prominenten Gästen - darunter kürzlich die beiden Rapper Drake und Travis Scott, die Blevins traumhafte Zugriffszahlen bescherten.

Auffällig ist dagegen die grundsätzliche Abstinenz von weiblichen „Fortnite“-Gamern in den Produktionen des Influencers - ein Umstand, der bereits mehrfach die Frage nach dem „Warum?“ aufwarf. Generell herrscht in der Multiplayer-Szene Frauenfeindlichkeit - ist der erfolgreiche Youtuber und Twitcher am Ende gar ein Sexist?

"Ninja", der im echten Leben Richard Tyler Blevins heißt, spielt nur mit Männern, Frauen müssen bei seinen Videos leider draußen bleiben. Jetzt hat der Influencer verraten warum. (Epic Games / People can fly)

Jetzt hat sich „Ninja“ zu diesen Vorwürfen geäußert: Ihm zufolge wäre das Risiko zu groß, dass ihm das Zusammenspiel und Gespräch mit weiblichen Gamern als Flirt oder gar Untreue ausgelegt werden würde. Andere Youtuber oder auch Journalisten könnten diesen Umstand für Clickbait-Zwecke missbrauchen. Da er selber mit einer bekannten Streamerin verheiratet wäre, wolle er seine Beziehung nicht dieser Art von Stress aussetzen. Seine Partnerin hätte auf diesen Beschluss allerdings keinen Einfluss ausgeübt, so Ninja.

Tatsächlich hat sich Blevins in der Vergangenheit schon selber an derartigem Klatsch und Tratsch beteiligt: So quetschte er in einem Video bereits seinen Gamer-Kumpel „Myth“über dessen Beziehung zu einer befreundeten Streamerin aus.