Die Toten Hosen stehen heute in Chemnitz auf der Bühne, um gegen Rechtsradikale zu demonstrieren. (Paul Ripke)

Am heutigen Montagabend erwartet Chemnitz Zehntausende Besucher: Nach den rechtsradikalen Krawallen in der sächsischen Stadt spielen mehrere lokale und nationale Bands heute, Montag, ab 17 Uhr, um gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu demonstrieren. Ab 19.20 Uhr überträgt das 3sat-Magazin „Kulturzeit“ die Veranstaltung live. Moderatorin Vivian Perkovic berichtet aus Chemnitz.

Zu dem Konzert, das unter dem Motto „Wir sind mehr“ stattfindet, werden neben den Initiatoren Krafklub noch die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet sowie die Rapper K.I.Z, Marteria und Casper erwartet. Auf Facebook haben bereits mehr als 30.000 Menschen ihre Teilnahme angekündigt, mehr als 100.000 haben ihr Interesse bekundet. Das Konzert findet, anders als ursprünglich geplant, nicht am Karl-Marx-Denkmal statt, sondern am großen Parkplatz an der Johanniskirche.

Ebenfalls mit dabei: die Chemnitzer Band Kraftklub. (Universal / Philipp Glasdome)

Die sächsische Stadt Chemnitz steht seit mehreren Tagen wegen mehreren Aufmärschen und Demonstrationen in den Schlagzeilen - unter anderem taten auch Neonazis und rechte Gruppierungen ihre Meinung kund. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Volksfestbesuchers, der vor gut einer Woche einer Messerattacke zum Opfer fiel. Als dringend tatverdächtig gelten ein Iraker und ein Syrer, die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Gegen die rechten Aufmärsche gingen in den letzten Tagen immer wieder Gegendemonstranten auf die Straße.