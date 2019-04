Das 1996 in Toronto gegründete Trio um seinen Namensgeber Danko Jones steht seit Anbeginn für einen harten, partytauglichen Sound. "A Rock Supreme" passt bestens in die Reihe. (AFM Records)

Wo Danko Jones draufsteht, ist Rock drin. Das behauptet auch der Meister höchstpersönlich. Seine ersten Worte zur Begrüßung: „I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock'n'roll.“ Und das macht er ganz veritabel. Virtuos oder subtil ist hier überhaupt nichts. Die gewollte Anspielung des Albumtitels auf John Coltranes Jazz-Klassiker „A Love Supreme“ könnte zwar andere Vermutungen nahelegen. Diese jedoch werden spätestens durch einen Blick auf die Songliste korrigiert: „Dance Dance Dance“, „Party“, „We're Crazy“, „Fists Up High“. Weitere Fragen? Überflüssig.

Das 1996 in Toronto gegründete Trio um seinen Namensgeber Danko Jones steht seit Anbeginn für einen harten, partytauglichen Sound, welcher in dieser Konsequenz höchstens in Form von AC/DC bekannt ist. Welcher Song erschien wann und auf welcher Platte? Eigentlich egal. Und auch die Kernthemen sind ohne Ablaufdatum: Party, Sex, Selbstbewusstsein. Einige Texte besitzen durchaus ein Fremdschäm-Potenzial, das nach ein paar Bier auf der Tanzfläche jedoch abgebaut sein dürfte.

"A Rock Supreme" von Danko Jones ist Stoff für den Sommer im Cabrio und die Party am Strand. (Jens Nordström)

Ebenfalls eine Konstante: Die unverhohlene, geradezu stolz präsentierte Integration von Einflüssen. Hier etwas Van Halen, dort eine Prise Kiss. Auch ZZ Top und Thin Lizzy sind zwischen den Noten präsent, Letztere in Form von „That Girl“ sogar ziemlich offensichtlich.

Bleiben die Kleinigkeiten, die sich verändert haben: Mit Garth Richardson (Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers) wurde ein neuer, prominenter Produzent verpflichtet, der die elf knackigen Nummern in ein warmes, vergleichsweise weniger metallenes Klangkleid packte. Mit dem etwas in Richtung Country-Rock neigenden „Burn In Hell“ und der Stehauf-Hymne „You Can't Keep Us Down“ versucht sich Danko Jones gleich zweimal an zungenbrecherisch schnellen Gesangszeilen. Das war es dann aber auch schon.

„A Rock Supreme“ ist Stoff für den Sommer im Cabrio. Die Party am Strand. Das Rockfestival. Es ist eine klanggewordene Aufforderung, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Frei nach dem Motto „You got today. Cause tomorrow ain't around to make it better.“ Trübsal ade. Danko Jones sind hier.