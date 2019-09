Status Quo: Unverändert. Mit "Backbone"bliebt sich die Band um Francis Rossi treu ... natürlich. (Edel)

Wie geht es mit Status Quo weiter? Diese Frage dürften sich viele gestellt haben, als die Nachricht vom Tod ihres Gründungsmitglieds Rick Parfitt am 24. Dezember 2016 die Runde machte. Die Antwort war naheliegend: Da Richie Malone bereits einige Monate zuvor den gesundheitlich angeschlagenen Gitarristen ersetzt hatte, wurde erst einmal weiter getourt. Durchaus erfolgreich. Nicht zuletzt der auch als Livemitschnitt erhältliche Auftritt auf dem Heavy-Metal-Festival von Wacken im Jahre 2017 machte klar: Da geht noch was. Und so kommt mit „Backbone“ nun tatsächlich ein weiteres Studioalbum auf den Markt.

Warum ausgerechnet „Waiting For A Woman“ die Ehre zuteil wurde, den Reigen zu eröffnen, erscheint rätselhaft. Es ist ein unaufgeregter Song zum Durchschnaufen. Und so warten beide: Der mittlerweile 70-jährige Frontmann Francis Rossi auf eine ehrenwerte Vertreterin des weiblichen Geschlechts, der Hörer auf einen ordentlichen Energieschub. Den bekommt er jedoch erst im nachfolgenden „Cut Me Some Slack“, das quasi als Wiedergutmachung denn auch gleich ein Volltreffer ist: Mitwippen unumgänglich, gute Stimmung garantiert, zwischendrin etwas Pianogeklimper (nicht abwertend gemeint) sowie ein standesgemäßes Gitarrensolo. Und so ist nach nicht einmal zehn Minuten von „Backbone“ die erste Verwirrung vom Tisch und das Lächeln ein Dauergast im Gesicht.

Auf sie ist Verlass!

Status Quo bleiben die Meister der musikalischen Ökonomie und weichen auf ihrem offiziell 33. Langspieler kaum von ihrer in den 70-Jahren nachhaltig implementierten Erfolgsformel ab. Sie integrieren die Rolling Stones („Liberty Lane“) ebenso wie den Southern Rock („Better Take Care“), und „Get Out Of My Head“, eine Komposition aus der Feder des Rick-Parfitt-Nachfolgers Richie Malone, erweist sich als flotte Poprocknummer.

Kennst du eine Quo-Platte, kennst du alle? Nein. Obgleich sich mit „I Wanna Run Away With You“ eine Nummer auf „Backbone“ befindet, die es mit dem „typisch sein“ übertreibt, so sind es auch diesmal die Nuancen, welche Freude bereiten. Es ist das erste herkömmliche neue Studiowerk seit acht Jahren. Das erste Album ohne den prägenden Rick Parfitt. Umso schöner ist es zu sehen, dass auf Status Quo Verlass ist. Weiterhin.