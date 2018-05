Heavysaurus - Rock'n'Rarrr Music

Jaja, die lieben Kleinen: „Aramsamsam“ haben sie alle drauf, aber AC/DC finden sie dann doch oft spannender als Rolf Zuckowski. Und wenn mal ordentlich getobt wird, ist das Kinderzimmer von einem Moshpit auch kaum noch zu unterscheiden. Da passt ein Act wie Heavysaurus perfekt ins Bild: In Finnland sind die kostümierten Dino-Musiker, die rocken „wie mit Windstärke tausend“, schon seit Millionen Jahren Megastars. Nun erschüttern sie mit ihrem Album „Rock'n'Roarrr Music“ erstmals auch hierzulande die gute Kinderstube.

Die Eltern müssen natürlich, wie das halt so ist bei Kindermusik, auch bei Heavysaurus ein bisschen was aushalten - nicht nur, dass die Bandkollegen von Mr. Heavysaurus sich Komppi Momppi, Milli Pilli, Muffi Puffi und Riffi Raffi nennen. Es wird bei diesem Projekt und seiner fiktiven, teilweise in Hörspielform vorgetragenen Rahmengeschichte auch alles über den Haufen geworfen, was die Kinder sonntags im Naturkundemuseum gelernt haben: Die Dinosaurier kamen ursprünglich mit einem Raumschiff auf die Erde, sie werden von einer Hexe aus ihren Eiern gezaubert, sie lieben Kaugummis und gehen in ihren Songs auch mal auf Schatzsuche.

Riffi Raffi, Mr. Heavysaurus, Komppi Momppi, Muffi Puffi und Milli Pilli lassen es auf ihrem deutschen Debütalbum "Rock'n'Roarrr Music" kindgerecht krachen. (Europa FM / Sony Music)

Das alles ist am Ende aber schon ganz okay so. Musikalisch lehnen sich die Heavysaurier an 80er-Jahre-Bands wie Mötley Crüe und Guns N' Roses an, ihre Songs sind letztlich aber nicht gefährlicher als die von Bon Jovi. Vor allem aber schaffen sie es bei allem Spaß auch, auf ihre etwas ruppige Art wertvolle Botschaften unterzubringen: Die „Dino-Metalheads“ halten immer zusammen, und ihre langnasige, warzige Hexen-Mama „Rupulina“ lieben sie genau so, wie sie ist. Bei so viel Toleranz können die realen Mütter und Väter sicher auch über den Raumschiff- und Kaugummi-Quatsch hinwegsehen.