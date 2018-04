Foreigner - Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus

Bereits 2011 präsentierten Foreigner ihre legendären Classic-Rock-Hits im abgespeckten Unplugged-Gewand, und auch in diesem speziellen Kontext funktionierten die Songs wunderbar. Weil Foreigner eben mehr sind als eine ganz normale Rockband. Von der ersten Single „Feels Like the First Time“ (1977) bis „Say You Will“ (1987) schrieb die Gruppe Musikgeschichte. Der Brite Mick Jones war der geborene Bandleader, ein großartiger Songwriter und dazu noch ein begnadeter Gitarrist. Der New Yorker Sänger Lou Gramm bildete den genialen Gegenpart als Co-Schreiber und einzigartiger Rock-Shouter mit magischer Tiefe. Jene Ära endete zur Beginn der 90er-Jahre, als das Bandgefüge zu bröckeln begann und Gramm an einem Gehirntumor erkrankte. Foreigner haben seitdem nur drei durchschnittliche Studioalben veröffentlicht, davon eines mit dem neuen Shouter Kelly Hansen, der seit 2005 einen guten Job macht und den Backkatalog angemessen ins neue Jahrtausend portiert. Nun gibt es aber endlich wieder ein echtes Foreigner-Highlight: das Album „Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“, das auf CD, LP, digital und auch in Filmform (DVD) erhältlich ist.

Mit ihrer bewegten Historie im Gepäck betraten Foreigner an zwei Abenden im Mai 2017 die Bühne des Kultur- und Kongresszentrums zu Luzern (KKL). Nach der positiven Unplugged-Erfahrung wagte man sich diesmal mit dem 21st Century Symphony Orchestra & Chorus an die orchestrale Interpretation der großen Hits aus vergangenen Dekaden. Gemeinsam mit den Arrangeuren Dave Eggar und Chuck Palmer, die bereits mit David Bowie, Patti Smith, Coldplay und Paul Simon kollaborierten, arbeitete Mick Jones an der Umsetzung. Das hochmoderne KKL bot hier ideale Bedingungen, mit fantastischer Akustik und einem großen Pool an klassischen Musikern, die es auch gewohnt sind, interdisziplinär zu agieren.

Foreigner mit Chor und Orchester: Warum hat das eigentlich so lange gedauert? (Karsten Staiger)

Unter der Ägide von Dirigent Ernst Van Tiel, der den 70 Stimmen starken Chor und das 60-köpfige Sinfonieorchester mit einer imposanten Ouvertüre für den Konzertabend warmlaufen lässt, entsteht vor dem bunt gemischtem Publikum des ausverkauften Hauses von Beginn an eine einzigartige Atmosphäre. Nach diesem sinfonischen Klang-Trip betreten Foreigner, mit Mick Jones als einzig verbliebenem Gründungsmitglied, den imposanten Konzertsaal und postieren sich am vorderen Rand der großen Bühne. Gelassen geht man es zunächst mit dem 78er-Hit „Blue Morning, Blue Day“ an, ehe sich Band und Ensemble bei „Cold As Ice“ in das erste Stimmungshoch musizieren. Hansen mischt sich unter das Publikum, es läuft rund.

Die ursprünglichen Keyboardschwaden in „Waiting For A Girl Like You“ werden durch die Orchesterumsetzung in neue sinfonische Welten gehievt, während „Head Games“ von der Band allein ins Rondell gerockt wird. „When It Comes To Love“, eine brave Ballade aus der aktuellen Foreigner-Ära, bekommt ein opulentes Chor-Intro spendiert und erfährt dadurch ebenfalls eine enorme Aufwertung.

Der große Bonus des Programms „Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“ ist der ebenso respektvolle wie vernünftige Umgang mit dem Thema „Rock Meets Classic“. Hier werden weder Songstrukturen unter Bläsern und Streichern begraben, noch werden Songs zu Tode umarrangiert, nur damit sie augenscheinlich mehr nach „Klassik“ klingen. Klassische Opulenz und ursprünglicher Songcharakter bleiben stattdessen gleichberechtigte Verbündete, und so formen Foreigner ihre Songs erfolgreich zu attraktiven Alternativfassungen.

„That Was Yesterday“, „Juke Box Hero“, „Urgent“ - allesamt ein Genuss, gefolgt von nicht minder gelungenen Fassungen früher Songs wie „Starrider“, „Double Vision“ und „Feels Like The First Time“. Bei der erfolgreichsten Foreigner-Single „I Want To Know What Love Is“ (1984) zieht das Ensemble im Grande Finale dann noch einmal alle Register. Nach der Vorstellung aller Beteiligten erinnern Band, Chor und Orchester eindrucksvoll daran, was für eine Jahrhundert-Ballade der Songs immer noch ist. Niemand sitzt mehr, alle singen mit. Pure Magie!