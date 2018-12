Für das Abenteuer von Arthur Morgan hat Hersteller Rockstar tief in die Tasche greifen müssen, doch die Investition zahlt sich aus: Allein in Deutschland hat sich "Red Dead Redemption 2" bis Ende November über eine Million Mal verkauft. (Rockstar Games)

Trotz vieler Rüffel für den Online-Modus läuft es bei Rockstars Gesetzlosen unverändert gut: Den aktuellen Zahlen vom Bundesverband game zufolge hat sich das Wild-West-Epos „Red Dead Redemption 2“ bis inklusive November allein in Deutschland über eine Million Mal verkauft. Ein Kunststück, das nur wenige Spiele hinbekommen und das dem Verband auch prompt einen Sonder-Sales-Awards wert war.

Die üblichen Platin-Preise gab's dagegen für Square Enix' "Shadow of the Tomb Raider", "Super Mario Party" und den jüngsten "Landwirtschafts-Simulator", die sich jeweils über 200.000 Mal verkauft haben. Über 100.000 Exemplare wiederum haben die jeweiligen Hersteller von "Battlefield 5", "Donkey Kong Country: Tropical Freeze", "Spyro: Reignited Trilogy", "Pokémon: Let's Go, Evoli!" beziehungsweise "Let's Go, Pikachu!" abgesetzt. Auch das so harsch kritisierte "Fallout 76 hat die 100.000-er-Marke geknackt, für die es vom Verband eine Gold-Auszeichnung gibt.