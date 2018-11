Rolf Hoppe ist tot. Der Schauspieler verstarb im Alter von 87 Jahren. (Andreas Rentz / Getty Images)

Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wird man ihn wieder häufiger auf den Fernsehbildschirmen sehen: Im Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ spielte Rolf Hoppe die Rolle des Königs, an der Seite von Karin Lesch. Jetzt ist der Schauspieler verstorben: Wie Hoppes Familie am Donnerstagabend bekannt gab, ist der Thüringer „nach einem erfüllten Leben im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen“. Hoppe wurde 87 Jahre alt.

Rolf Hoppe, geboren 1930 in der Kleinstadt Ellrich, spielte im Laufe seiner Karriere in Dutzenden Kino- und Fernsehfilmen mit und war zeitlebens auch am Theater viel beschäftigt. Seine wohl bekannteste Rolle war die des Hermann Göring in István Szabós „Mephisto“ aus dem Jahr 1981. Das Drama über Kunstfreiheit in Zeiten einer Diktatur erhielt 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Hoppe wurde fortan immer wieder als Bösewicht besetzt, unter anderem in mehreren Folgen der „Tatort“-Reihe im Ersten. „Einen Kindermörder würde ich nie spielen“, schränkte er allerdings ein. Weitere große Auftritte hatte Hoppe in Volker Schlöndorffs Thriller „Palmetto - Dumme sterben nicht aus“ und in „Frühlingssinfonie“ von Peter Schamoni.

"Mephisto" von István Szabó gewann 1982 einen Oscar als bester ausländischer Film: Rolf Hoppe (Mitte) ist darin neben Klaus Maria Brandauer (rechts) und Christine Harbort als Nazi-General zu sehen. (Concorde Home Entertainment)

Neben Film und Fernsehen galt Hoppes Leidenschaft dem Theater. In Salzburg verkörperte er mehrmals den Mammon im „Jedermann“. 1995 gründete Hoppe am Rande Dresdens in einem alten Bauernhof das Hoftheater Dresden, in dem noch heute regelmäßig gespielt wird.

Im Mai 2015 erhielt Hoppe den „Ehrenpreis Lebenswerk“ des Bundesverbands Schauspiel (BFFS). „Rolf Hoppe ist ein von den Kollegen zutiefst respektierter und geliebter Schauspieler, einer, der um die Relativität und die Endlichkeit von Ruhm und die Grundlagen unseres Berufs weiß, einer, der sich niemals über andere Menschen erheben würde und gerade deswegen von ihnen auf Händen getragen wird“, lobte damals BFFS-Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer den Schauspieler.

König und Königin: Rolf Hoppe und Karin Lesch in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". (WDR / Degeto)

Rolf Hoppe hinterlässt zwei Töchter, die Schauspielerinnen Christine und Josephine Hoppe.