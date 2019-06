Hat "Diablo" 2012 kräftig Konkurrenz gemacht: "Torchlight 2". Jetzt kommt das Spiel für Konsolen. (Runic Games)

Getreu dem Motto „Besser spät als nie“ erfährt das auf dem PC inzwischen sieben Jahre alte Action-Rollenspiel „Torchlight 2“ 2019 eine Konsolen-Fassung: Weil Original-Entwickler Runic leider schon vor Jahren zur Schließung gezwungen war, kommt die Umsetzung allerdings nicht von den Serien-Erfindern selbst. Stattdessen ist das auf Umsetzungen spezialisierte Studio Panic Button am Drücker. Das will die für PS4, Xbox One und Switch angekündigte Portierung mit Gamepad-optimierter Steuerung noch diesen Herbst bringen, auch der umfangreiche Online-Multiplayer-Modus ist mit an Bord. PS4-Spieler bekommen sogar ein nettes Gimmick, wie der Entwickler verriet: „ein verzaubertes Haustier, das es vorher im 'Torchlight'-Universum noch nicht gab“.

Wer die PC-Fassung verpasst hat und Rollenspiele in „Diablo“-Machart schätzt, der macht mit „Torchlight 2“ vermutlich nichts falsch - zumal das Original von ehemaligen „Diablo“-Entwicklern stammt. Ebenfalls im Laufe dieses Jahres wollen Perfect World und Echtra Games das MMORPG „Torchlight Frontiers“ für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.